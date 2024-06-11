Ubisoft показала геймплей Star Wars Outlaws — космічні та наземні бої, стелс, здібності Нікса

На трансляції Ubisoft Forward компанія продемонструвала понад 10 хвилин геймплею Star Wars Outlaws. На відео можна побачити включаючи перестрілку в космосі, коротку екскурсію культовим осередком злочинності Мос-Ейслі та маленького помічника головної героїні Нікса у роботі.

Директор гри Матіас Карлсон пояснює, що однією з головних мотивацій для подорожей галактикою у Star Wars Outlaws є пошук експертів, які навчають Кей нових навичок бою та виживання. За словами Карлсона, кожна планета має свою власну систему, яку можна досліджувати, та несе багато можливостей отримати кілька кредитів, якими можна скористатися, або ні.

Деякі завдання включають бої у космосі. Після одного з них Кей підвищує свою репутацію в синдикаті Пайків з «поганої» на «хорошу». Це варто зробити, оскільки торговці у грі часто пов’язані з синдикатами, за умови гарної репутації вони зможуть надавати спеціальні пропозиції.

Кей приземлилася на Татуїні та продиралася через пустелю на спідері. Потім була демонстрація стелсу, Кей і Нікс пробиралися до складу під охороною, приховано атакуючи ворогів. Нікс демонструє свою здатність до сканування — він ворушив вухами та відмічав ворогів на карті. В цілому геймплей здається захопливим, особливо цікаво що ще може робити Нікс.

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Джерело: GanmesRadar