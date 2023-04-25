«Прощавай, друже‎». Ровер NASA Perseverance зрештою «розлучився‎» з каменем-компаньйоном, який подорожував з ним Марсом з 2022 року

Камінь, який прозвали «‎домашнім улюбленцем» Perseverance, супроводжував марсохід NASA майже половину часу його перебування на Червоній планеті – і врешті-решт вони розпрощалися.

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4 лютого 2022 року – на 341-й сол марсіанської місії Perseverance – камінь застряг у передньому лівому колесі ровера, але, на щастя, не становив небезпеки для його наукової місії. Періодично камінь потрапляв на фото – і тримався на місці, попри кілька «‎енергійних» маневрів марсохода поверхнею планети.

18 квітня 2023 року (768 сол) NASA поділилась зображенням переднього колеса Perseverance, де видно, що камінь все-таки посунувся зі свого звичного місця. Загалом він «пропрацював‎» з марсоходом приблизно 439 днів (427 солей) — майже 55% часу, який Perseverance провів на Марсі з моменту приземлення туди 18 лютого 2021 року.

За цей час пара подолала приблизно 10 кілометрів разом.

«Прощавай, «кам’яний друже». Ми сумуватимемо за тобою», — написав у Twitter вчений місії Perseverance Гвенель Каравака.

Кілька інших трохи менших каменів вже потрапляли у колеса Perseverance, але вони залишали ровер протягом кількох днів або тижнів та й не становили загрози для роботи ровера. Однак каміння, яке потрапляло в інші механізми, раніше створювало проблеми. У грудні 2021 року дрібні кам’яні уламки виявили у внутрішній системі марсохода, через що він вимкнувся майже на тиждень – перш ніж вчені знайшли спосіб усунути перешкоду.

У грудні 2004 року оператори марсохода NASA Spirit, який мандрував Червоною планетою між січнем 2004 року та березнем 2010 року, змушені були зробити різкий поворот, щоб витрусити камінь розміром з картоплину з правого заднього колеса.

Perseverance потрапив на Марс у лютому 2021 року, приземлившись у кратер Єзеро діаметром близько 49 кілометрів, з метою пошуку ознак стародавнього мікробного життя на планеті та збору зразків марсіанського середовища. Вчені вважають, що мільярди років тому в кратері знаходилась річка, що впадала у велике озеро, яке могло забезпечити необхідне середовище для життя стародавніх мікробів.

Нині марсохід перевозить 17 зразків породи Червоної планети, які згодом можуть бути доставлені на посадковий модуль, який поверне їх на Землю для подальшого дослідження. Їхні дублікати Perseverance на випадок непередбачуваних ситуацій додатково залишає у спеціальному сховищі, розташованому в регіоні Three Forks. У лютому 2023 марсохід скинув останню з 10 пробірок.

Джерело: NASA, Live Science