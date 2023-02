Perseverance скинув останню з 10 пробірок зі зразками породи Марса — але вони “доберуться” до Землі не раніше 2033 року

Марсохід NASA Perseverance накопичив усі необхідні зразки породи Червоної планети, які можуть містити докази стародавнього життя. На жаль, дізнатися подробиці про них ми зможемо не раніше 2033 року — саме тоді, ймовірно, зразки потраплять у руки дослідників.

Титанові трубки з елементами марсіанського пилу та каменів Perseverance почав відкладати 6 тижнів тому, а днями скинув останню з 10 загалом, тим самим завершивши створення “першого сховища зразків на іншій планеті”.

And that’s 🔟!

With a final tube drop, I’ve completed the diverse backup set of samples I’m setting down. Future #MarsSampleReturn robots could come for these, or if all goes well, I’ll have lots more fascinating stuff in hand when they get here.

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 30, 2023