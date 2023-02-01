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Perseverance скинув останню з 10 пробірок зі зразками породи Марса — але вони “доберуться” до Землі не раніше 2033 року

Perseverance скинув останню з 10 пробірок зі зразками породи Марса — але вони “доберуться” до Землі не раніше 2033 року

Марсохід NASA Perseverance накопичив усі необхідні зразки породи Червоної планети, які можуть містити докази стародавнього життя. На жаль, дізнатися подробиці про них ми зможемо не раніше 2033 року — саме тоді, ймовірно, зразки потраплять у руки дослідників.

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Титанові трубки з елементами марсіанського пилу та каменів Perseverance почав відкладати 6 тижнів тому, а днями скинув останню з 10 загалом, тим самим завершивши створення “першого сховища зразків на іншій планеті”. 

Perseverance потрапив на Марс у лютому 2021 року, приземлившись у кратер Єзеро діаметром близько 49 кілометрів, з метою пошуку ознак стародавнього мікробного життя на планеті та збору зразків марсіанського середовища. Вчені вважають, що мільярди років тому в кратері знаходилась річка, що впадала у велике озеро, яке могло забезпечити необхідне середовище для життя стародавніх мікробів.

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Марсохід NASA Perseverance “скинув” першу з 10 пробірок зі зразками породи Марса — у майбутньому їх відправлять для дослідження на Землю
Зображення з камери WATSON Perseverance показує, що скидання пробірки зі зразком було здійснено за планом. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Нині марсохід перевозить 17 зразків, які згодом можуть бути доставлені на посадковий модуль, який поверне їх на Землю для подальшого дослідження. Їхні дублікати Perseverance на випадок непередбачуваних ситуацій додатково залишає у спеціальному сховищі, розташованому в регіоні Three Forks.

Perseverance запрограмували скидати труби так, щоб вони приземлялися вертикально (як на цій анімації), щоб їх було легше підібрати під час майбутньої місії. Зображення: NASA
Perseverance запрограмували скидати трубки так, щоб вони приземлялися вертикально (як на цій анімації), щоб їх було легше підібрати під час майбутньої місії. Зображення: NASA

Розташування трубок ретельно нанесено на карту — тоді, навіть якщо зразки покриє марсіанський пил, їх зможуть відшукати та підібрати два космічні гелікоптери. 

Ця карта показує, де саме марсохід Perseverance скинув кожен з 10 зразків. Район Three Forks, кратер Єзеро. Зображення: NASA
Ця карта показує, де саме марсохід Perseverance скинув кожен з 10 зразків. Район Three Forks, кратер Єзеро. Зображення: NASA

Попри резервний план, Perseverance, як повідомляється, все ще перебуває в хорошому стані й тепер досліджує прилеглу територію Delta Top. Місія, що триватиме близько восьми місяців, вивчатиме скелі та осад, що, ймовірно, був занесений стародавньою річкою в кратер. 

Минулого року підряднику Міністерства оборони США Lockheed Martin доручили побудувати ракету Mars Ascent Vehicle (MAV), яка повинна злетіти зі зразками породи з Марсу і може стати першою ракетою, яку мешканці Землі запустили з іншої планети. Європейська космічна агенція своєю чергою будує космічний корабель, який доставить дорогоцінний вантаж для дослідження на Землю. 

Місія Mars Sample Return детально візуалізована у цьому відео:

Наразі NASA оцінює, що посадковий модуль прибуде на Марс до 2028 року, а зібрані зразки “доберуться” до Землі не раніше 2033 року.

Мікрофон Perseverance вловив звуки “пилового диявола” на Марсі. Їх вже можна послухати на YouTube

Джерело: NASA, The Verge


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