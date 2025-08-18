Новини Софт 18.08.2025 comment views icon

"Провідник" Windows 11 отримає багато оновлень

Вадим Карпусь

"Провідник" Windows 11 отримає багато оновлень
Покращений "Провідник" Windows 11

На відміну від попередніх версій Windows, “Провідник” у Windows 11 за замовчуванням відкривається не на сторінці “Цей комп’ютер” із усіма дисками, а на новій вкладці “Домашня сторінка”. Вона надає швидкий доступ до користувацьких папок, обраного та спільних файлів. Щоб зробити цей досвід роботи зручнішим, Microsoft працює над додаванням нових кнопок у “Провідник”.

Надійне джерело інформації про Windows, користувач @phantomofearth, поділився новим відкриттям у своєму X-акаунті. У майбутніх оновленнях Windows 11 стане легше відкривати розташування файлів на “Домашній сторінці”, запитувати Copilot про файли або відкривати контекстне меню. Усі ці кнопки з’являтимуться при наведенні курсора на файл, економлячи один зайвий клік. У поточній версії “Провідника” ці команди доступні через правий клік, однак контекстне меню працює повільно, тож винесення їх в окремі кнопки стане помітним покращенням.

Серед інших новинок для “Провідника” Windows 11 очікується меню AI Actions. Воно надасть швидкий доступ до певних інструментів для файлів: пошуку в Bing, розмиття фону, видалення об’єктів тощо.

Попри нові можливості, “Провідник” Windows 11 все ще страждає на повільність роботи та дивні баги. Наприклад, деколи спостерігається миготіння вікон при відкритті нових вкладок.

Отже, Microsoft поступово збагачує Windows 11 сучасними інструментами. Окрім доопрацювання “Провідника” користувачів може порадувати нове меню “Пуск” з сортуванням програм, можливість видаляти системні програми та адаптивний режим енергозбереження, який дозволить ноутбукам довше працювати від батареї.

Хоча в деяких випадках оновлення приносять більше шкоди, ніж користі, як от збої в роботі SSD при копіюванні великих файлів.

Джерело: neowin

