Hollow Knight: Silksong запозичила найжорстокіший трюк з The Last of Us

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Hollow Knight: Silksong надихалася великими ААА-проєктами, щоб змусити гравців страждати ще більше. Начебто випробувань і до цього було замало.

Team Cherry вдало знущається з гравців, що навіть доведеться “підрізати” складність. Але тролінг ніхто прибирати не планує. Team Cherry зробила пастки навіть у місцях відпочинку, щоб прокатити фанатів на “емоційних гойдалках”. І тут не допоможуть предмети, що полегшують гру.

Ситуація стосується лавок — для тих, хто не грає в Hollow Knight, вони працюють за принципом багаття Dark Souls. Персонаж сідає на них, щоб зцілитися, зберегтися і домалювати мапу. Якраз така лавка схована в кутку локації Hunter’s March. Геймери видихали з полегшенням, що зараз збережуться — Хорнет сідає відпочити, як раптом зі стелі падає шипастий маятник, що розгойдується вниз і “зносить” два ХП. Якщо його було мало — персонаж взагалі помирає.

“Я навіть сів вдруге, думаючи, що це одноразова пастка”, — пишуть наївні гравці в Reddit.

Але ні, це перманентна пастка, яка змусить фанатів дивитися на кожну лавку з підозрою і недовірою. Цей підступний трюк гра запозичила в The Last of Us та Death Stranding, де “безпечна” точка відпочинку насправді такою не була. У першому випадку, для Еллі момент на лавці закінчився нападом, а Death Stranding змушує Сема бачити кошмари у своїй кімнаті.

Тож спостереження просте: не всі лавки, особливо в Hunter’s March, безпечні. А поради такі: сідайте безпечно, відбігайте швидко та роздивіться оточення навколо чекпоїнту — інакше Hollow Knight: Silksong змусить вас повертатися назад і страждати ще більше.

Нагадаємо, що Hollow Knight: Silksong вийшла 4 вересня, що змусило інші інді-ігри швидко перенести свої релізи. Розробники виставили ціну $20 (₴415), що набагато нижче очікуваного. Вона доступна на ПК, PlayStation, Xbox, Switch та з першого дня для користувачів у Game Pass.

