Hollow Knight: Silksong отримає перший патч , який "підріже" складність

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Фанати добилися свого — перший патч для Hollow Knight: Silksong змінить баланс гри. Team Cherry послабить початкових босів та збільшить кількість винагород.

Перший патч стосується найскладніших ранніх босів: Moorwing та Sister Splinter. Це підтвердили у нотатках до оновлення, яке з’явиться “в середині наступного тижня” на ПК та консолях — близько 17 вересня. Окремо варто додати, що патч одразу доступний у бета-версії Steam та GOG. Ті, хто не хоче чекати, можуть зареєструватися і протестувати його вже зараз.

Зміни виглядають так:

незначне зниження складності босів Moorwing та Sister Splinter;

зменшення шкоди від Sandcarvers;

невелике збільшення масштабу колайдерів goach pod;

зниження цін на Bellway та Bell Bench у середині гри;

більше винагород у вигляді вервиць за реліквії, циліндри псалмів та кур’єрські доставлення.

У патчі для Hollow Knight: Silksong виправлять купу багів: тепер можна завершити бажання-квести (Infestation Operation, Beast in the Bells) та персонаж більше не зависає у повітрі після удару вниз по деяких снарядах. Ще Хорнет не застрягає при крафті в спогадах (memories), а вороги типу Шовкових Ножів (Silk Snippers) більше не зависають у Каплиці Женця (Chapel of the Reaper).

Silksong наразі тримає майже 200 тис. одночасних гравців лише на ПК, а за всю добу майже пів мільйона, йдеться в даних Steam Charts. Гра залучила чимало нових гравців, які не були готові до страждань і хардкору. Тому вже з’явилися гайди, як знайти предмети, що полегшують гру і чимало подібних модів. Схоже, тепер до цього приєднується й сама Team Cherry.

Нагадаємо, що Hollow Knight: Silksong вийшла 4 вересня, що змусило інші інді-ігри швидко перенести свої релізи. Розробники виставили ціну $20 (₴415), що набагато нижче очікуваного. Вона доступна на ПК, PlayStation, Xbox, Switch та з першого дня для користувачів у Game Pass.