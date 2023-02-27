Новини Бізнес 27.02.2023 о 15:13

Вас звільнять з Twitter навіть якщо ви залишаєтеся спати на роботі – скорочено Естер Кроуфорд, яка керувала Twitter Blue, та ще 50 осіб

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Ілон Маск вже вчетверте звільняє співробітників після своєї торішньої обіцянки покінчити зі звільненнями. Згідно з інформацією Engadget, понад 50 осіб було звільнено з компанії у суботу (!). У ряді випадків це відбувалося в типовому стилі нового керівництва компанії: без будь-яких розмов та оголошень люди просто дізнавалися, що їхні облікові записи заблоковані. Повідомляється, що звільнення торкнулися кількох відділів, включаючи інженерний.

«Під роздачу» потрапила й Естер Кроуфорд, одна з найвідоміших та найвідданіших співробітниць Twitter 2.0. Вона керувала редизайном Twitter Blue та опікувала роботу над новою платіжною платформою. Якоїсь миті вона навіть поділилася фотографією, як спить на підлозі в офісі:

Звільнення торкнулися щонайменше ще одного видного співробітника. У суботу вранці засновник Revue Мартейн де Куйпер написав, що був серед тих, хто втратив роботу: «Прокинувшись, я виявив, що мою електронну пошту заблоковано Схоже, мене відпустили».

Маск закрив Revue на початку цього року. Він не став коментувати скорочення, обмежившись повідомленням на межі знущання: «Сподіваюся, у вас добра неділя. Перший день частини вашого життя, що залишилася».

Відколи Маск очолив компанію, з Twitter звільнили понад 80% штатних співробітників. Станом на січень щоденний дохід компанії зменшився на 40% порівняно з минулим.

Гендиректор Twitter запевнив співробітників, що після придбання Ілоном Маском звільнень не планується. А співзасновник мікроблога Джек Дорсі висловив майбутньому власнику свою підтримку

 


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