Вас звільнять з Twitter навіть якщо ви залишаєтеся спати на роботі – скорочено Естер Кроуфорд, яка керувала Twitter Blue, та ще 50 осіб

Ілон Маск вже вчетверте звільняє співробітників після своєї торішньої обіцянки покінчити зі звільненнями. Згідно з інформацією Engadget, понад 50 осіб було звільнено з компанії у суботу (!). У ряді випадків це відбувалося в типовому стилі нового керівництва компанії: без будь-яких розмов та оголошень люди просто дізнавалися, що їхні облікові записи заблоковані. Повідомляється, що звільнення торкнулися кількох відділів, включаючи інженерний.

«Під роздачу» потрапила й Естер Кроуфорд, одна з найвідоміших та найвідданіших співробітниць Twitter 2.0. Вона керувала редизайном Twitter Blue та опікувала роботу над новою платіжною платформою. Якоїсь миті вона навіть поділилася фотографією, як спить на підлозі в офісі:

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Звільнення торкнулися щонайменше ще одного видного співробітника. У суботу вранці засновник Revue Мартейн де Куйпер написав, що був серед тих, хто втратив роботу: «Прокинувшись, я виявив, що мою електронну пошту заблоковано Схоже, мене відпустили».

Waking up to find I’ve been locked out of my email. Looks like I’m let go. Now my Revue journey is really over 🫡

— Martijn (@mdekuijper) February 26, 2023