Rockstar в шоці: огляди GTA 6 з'явились в мережі за 9 місяців до релізу

Попри численні спроби Rockstar мінімізувати витоки, у мережі раптово за 9 місяців до релізу з’явилися огляди та рейтинги GTA 6. Дані помітили на сайті HowLongToBeat, який зазвичай відстежує час проходження ігор на основі активності гравців.





Реліз гри запланований на 19 листопада 2026 року, але на HowLongToBeat вже з’явилася сторінка з рейтингами та відмітками проходження. Спершу один користувач поставив оцінку 73%, а потім додалися нові записи. Своєю чергою це викликає сумніви щодо достовірності, адже сайт майже не перевіряє дані й вони можуть бути не з реальних копій гри. Така активність виглядає дивно, враховуючи сувору політику Rockstar щодо витоків.

Спільнота GTA на Reddit припускає, що перший “гравець” міг бути тим самим невиліковно хворим фанатом, якому Rockstar дозволила побачити гру в офісах студії. Раніше розробник Ubisoft звертався через LinkedIn із проханням дати члену родини змогу ознайомитися з GTA 6, після чого представник Take-Two Interactive, ймовірно, організував візит.

Втім, малоймовірно, що тестова чи демоверсія гри могла з’явитися на HowLongToBeat як повноцінне проходження. Rockstar надзвичайно суворо контролює доступ до GTA 6, особливо після великого зламу у вересні 2022 року, коли в мережу потрапили сирі кадри та імена персонажів Джейсона і Люсії.

Після того випадку інформбезпека навколо проєкту стала ще жорсткішою. Компанія навіть звільнила понад 30 співробітників, які об’єднувалися в профспілки та нібито обговорювали не тільки буденні справи, а й гру в Discord. На тлі цього також з’явилися чутки, що Rockstar може відмовитися від фізичних копій гри на початку релізу, щоб зменшити ризик витоків і унеможливити ранній доступ для рецензентів. Стосовно останнього з’явилося спростування. У пресрелізі для IGN студія наголосила, GTA 6 з першого дня продаватиметься і на дисках





Наразі виглядає так, що рейтинги й огляди GTA 6 на HowLongToBeat не можна вважати достовірними. Сайт працює на основі користувацьких внесків, і навіть досвідчені профілі можуть додавати дані без перевірки. Попри це, нові записи з’являються й далі, що лише додає плутанини навколо гри.

Тим часом поступово GTA 6 виходить на фінішну пряму. Take-Two підтвердила, що масштабна рекламна кампанія стартує вже цього літа. Як наголошує Kotaku, Зазвичай видавець не ділиться такими деталями, це робить Rockstar пізніше. Тому нинішню інформацію можна сприймати як знак, що розробка GTA 6 йде за планом. Компанія не планувала б почати дорогий маркетинг, якби не була впевнена в даті релізу.

