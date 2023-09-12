Новини WTF 12.09.2023 о 16:40

Путін назвав Ілона Маска «видатною людиною» і «талановитим бізнесменом»

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Улесливі коментарі президента країни-агресора в сторону засновника Tesla та SpaceX прозвучали на Східному економічному форумі у Владивостоці, де путін розповідав про російську космічну програму.

«Ілон Маск… безсумнівно, видатна людина. Треба визнати. Думаю, це визнає весь світ. Він активний, талановитий бізнесмен», – цитує слова путіна CNBC.

Він також заявив, що Маск веде бізнес за державної допомоги, а рф також «бажає розвивати» підтримку приватного бізнесу в країні, і навіть вже зробила це для своїх космічних програм під керівництвом роскосмосу. Тут варто згадати нещодавню посадку модуля «Луна-25», який розбився на поверхні Місяця. Провал розглядався як серйозна невдача для російської космічної програми – особливо на тлі успіху паралельної індійської місії «Чандраян».

Тижнем раніше з уривків біографії Ілона Маска, написаної Волтером Айзексоном, стало відомо, що SpaceX з подачі мільярдера відхилила запит на активацію супутників Starlink поблизу Криму – чим завадила українським безпілотникам атакувати російський флот.

У дописі в X, раніше відомому як Twitter, Маск заявив, що якщо він би погодився на надзвичайний запит, «тоді SpaceX стала б явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту».

SpaceX відправила термінали Starlink в Україну одразу після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Відтоді високошвидкісні супутникові термінали становлять основу цифрового зв’язку української армії — на сьогодні їх близько 42 тисяч. В нещодавньому інтерв’ю керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Starlink використовується на «всіх лініях фронту», але дійсно не був активним «протягом певного часу» біля Криму.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

автор

Дописи
Ноутбук проти комп’ютера: неочікуваний результат?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
Smart-розетка Gosund: корисна навіть під час блек-аутів та обстрілів інфраструктури
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати