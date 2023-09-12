Путін назвав Ілона Маска «видатною людиною» і «талановитим бізнесменом»

Улесливі коментарі президента країни-агресора в сторону засновника Tesla та SpaceX прозвучали на Східному економічному форумі у Владивостоці, де путін розповідав про російську космічну програму.

«Ілон Маск… безсумнівно, видатна людина. Треба визнати. Думаю, це визнає весь світ. Він активний, талановитий бізнесмен», – цитує слова путіна CNBC.

Він також заявив, що Маск веде бізнес за державної допомоги, а рф також «бажає розвивати» підтримку приватного бізнесу в країні, і навіть вже зробила це для своїх космічних програм під керівництвом роскосмосу. Тут варто згадати нещодавню посадку модуля «Луна-25», який розбився на поверхні Місяця. Провал розглядався як серйозна невдача для російської космічної програми – особливо на тлі успіху паралельної індійської місії «Чандраян».

Тижнем раніше з уривків біографії Ілона Маска, написаної Волтером Айзексоном, стало відомо, що SpaceX з подачі мільярдера відхилила запит на активацію супутників Starlink поблизу Криму – чим завадила українським безпілотникам атакувати російський флот.

У дописі в X, раніше відомому як Twitter, Маск заявив, що якщо він би погодився на надзвичайний запит, «тоді SpaceX стала б явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту».

SpaceX відправила термінали Starlink в Україну одразу після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Відтоді високошвидкісні супутникові термінали становлять основу цифрового зв’язку української армії — на сьогодні їх близько 42 тисяч. В нещодавньому інтерв’ю керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Starlink використовується на «всіх лініях фронту», але дійсно не був активним «протягом певного часу» біля Криму.