QuakeCon 2023 відбудеться 10-13 серпня — вперше з 2019 року Bethesda проведе «живу» презентацію

Вперше за три роки QuakeCon відбудеться фізично. Bethesda поділилася інформацією про дату та формат заходу – він пройде з 10 по 13 серпня у Грейпвайні, штат Техас. Фізична присутність на заході буде меншою, ніж у минулі роки, з наголосом на вечірку BYOC (Bring Your Own Computer) у локальній мережі.

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У Twitch транслюватимуться івенти для тих, хто не зможе потрапити на QuakeCon особисто. Зазвичай у такому форматі проводяться інтерв’ю та різні анонси. Реліз Starfield від Bethesda заплановано на 6 вересня 2023 року – можливо, частина подій буде присвячена цій грі.

«QuakeCon – наша улюблена подія року, і ми не можемо дочекатися, коли нарешті знову зможемо особисто побачити нашу неймовірну спільноту, відзначити ігри та провести усі вихідні з тисячами друзів», — Марти Стрэттон, Марті Стреттон, голова студії id Software.

На QuakeCon не буде вільного входу – доступ буде лише у попередньо зареєстрованих учасників BYOC. Розіграш елітних реєстраційних пакетів стартує 11 квітня, звичайна попередня реєстрація розпочнеться 21 квітня. Повний розклад QuakeCon 2023 буде опублікований згодом.

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Джерело: Windows Central