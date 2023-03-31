E3 цього року не буде — і вона навряд чи повернеться колись

У минулому найбільшої щорічна ігрова виставка E3 (Electronic Entertainment Expo), яка мала цьогоріч вперше з 2019 року повернутися до традиційного «живого» формату проведення, скасована. Про це одним з перших повідомив вчора ввечері сайт IGN, і майже відразу з’явилося офіційне підтвердження від організаторів.

Скасування E3 2023 не стало несподіванкою для тих, хто стежив за останніми новинами — раніше один за одним від участі у виставці відмовилися Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft, а також SEGA та Tencent. Саме відсутність інтересу достатньої кількості учасників до виставки і стала причиною її скасування. Водночас більшість з цим компаній вже підтвердили плани щодо проведення власних заходів показу ігор.

Організатори назвали рішення щодо скасування E3 2023 «дуже важким», проте «необхідним та правильним для подальшого розвитку індустрії та E3». Наразі ESA та компанія ReedPop продовжують співпрацювати над майбутніми виставками E3, проте організатори налаштовані не надто оптимістично й особливо цього не приховують. Президент і генеральний директор ESA повністю ухилився від запитання GamesIndustry.biz щодо шансів на проведення заходу у 2024 році та дав дуже розпливчату відповідь, дуже подібну до однієї зі своїх попередніх заяв, коли була скасована E3 2022. Інакше кажучи, малоймовірно, що E3 взагалі повернеться коли-небудь.

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Правду кажучи, E3 померла з початком пандемії COVID-19 — саме тоді все почало розвалюватися: спершу від E3 вперше за 25 років відмовився відомий канадський журналіст відеоігор і організатор The Game Awards Джефф Кейлі та натомість заснував власний Summer Game Fest, а також Sony — тоді Джейсон Шраєр згадував як одну з ймовірних причин конфлікт розробника PlayStation з організаторами у 2019 році. Хай там що, сьогодні безглуздо заперечувати очевидне — ігрова індустрія змінилася, і їй більше не потрібна E3. Видавці надають перевагу власним трансляціям, які забезпечують їм повну свободу та дозволяють привернути більше уваги до своїх проєктів. Очевидно, що E3 вже історія, її час минув.

Залишається пригадати для історії, що перша виставка E3 відбулася в Лос-Анджелесі 11-13 травня 1995 року, і відтоді проводилася щорічно — були часи (у кінці 1990-х), коли її проводили навіть двічі на рік.