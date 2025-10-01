banner
Рахунок $15 000 за комп’ютер вартістю $3850: збиральник включив повний робочий місяць та три тижні приготувань

Андрій Русанов

Зображення майбутньої збірки / Reddit, Tom’s Hardware

Звісно, замовники збирання кастомного комп’ютера мають усвідомлювати додаткові витрати, але цей випадок — за межами здорового глузду.

Оригінальне повідомлення в Reddit було видалене модератором за “полювання на відьом”, щоб це не означало, тому ми покладаємося на Зака Кілліана з Tom’s Hardware, який висвітлив цей випадок та сам мав колись подібний бізнес. Вочевидь, факт мав місце, з огляду на скриншот рахунку, а дії модератора, ймовірно, стосувалися характеру дискусії.

Користувач Reddit з ніком New_Midnight2686 отримав цінову пропозицію на індивідуальне складання ПК, у який було закладено $11 000 як оплату праці. Вартість компонентів ПК становить $3849, отже загальна сума складає близько $15 000. Тобто як три з половиною таких комп’ютери за умов невибагливого самостійного збирання. Зображення вище дає уявлення про який саме ПК йдеться. Вочевидь, це дуже дорого і певною мірою є витвором мистецтва, але навіть за такого випадку $15 000 — дуже, дуже багато.

Рахунок-фактура, котрим поділився користувач, включає оплату за чотири тижні повних робочих дні, зайнятих збиранням ПК. Так, процес може затягнутися через якісь непередбачені нюанси, заміну компонентів, виготовлення та встановлення оздоблення. Але у будь-якому випадку це аж ніяк не місяць щоденної роботи від дзвінка до дзвінка тільки над одним ПК.

Щобільше, виконавець замовлення прагнув отримати платню ще за три тижні роботи — так званий “передпроєктний етап”. Звичайно, існує певний етап, потрібний для складних збірок, але ж це знову ж, не заплановані 120 годин, зайнятих лише цією роботою.

І якщо цього замало, підприємливий комп’ютерник також вказав “космічну” ціну на сам ПК, в основі якого процесор AMD Ryzen 7900X та відеокарта NVIDIA RTX 4080. На його думку, така система коштує $3849. “Вишенькою на торті” стала вимога сплатити $4000 за скасування угоди, про яку розповів New_Midnight2686. З огляду на все це, не дивно, чому дискусія могла перейти у неконструктивне річище, та вилитися в образи на адресу збиральника.

