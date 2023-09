Ракета Atlas V після 10-місячної перерви вивела на орбіту антиросійські супутники для розвідки США... за допомогою російських двигунів

Ракета Atlas V від United Launch Alliance повернулася до роботи вперше за 10 місяців та допомогла розгорнути супутники на геосинхронній орбіті для Національного розвідувального управління (NRO) та Космічних сил США.

10 місяців — це найдовший період простою за 20 років існування Atlas V, передає ArsTechnica. Наразі компанія ULA (спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin) згортає програму Atlas V на користь нової ракети Vulcan. Atlas V залишилося 18 запусків, усі вони вже зарезервовані клієнтами, в основному це супутники для широкосмугового інтернету Amazon Kuiper, але має бути й запуск пілотованої місії Boeing Starliner, яку постійно відкладали, і до березня 2024 року на неї чекати не варто.

This was the longest gap between Atlas V launches in 20 years. Now there are 18 left to fly over the next 5+ years.https://t.co/0beLTS3jX1

— Stephen Clark (@StephenClark1) September 11, 2023