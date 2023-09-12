Ракета Atlas V після 10-місячної перерви вивела на орбіту антиросійські супутники для розвідки США... за допомогою російських двигунів

Ракета Atlas V від United Launch Alliance повернулася до роботи вперше за 10 місяців та допомогла розгорнути супутники на геосинхронній орбіті для Національного розвідувального управління (NRO) та Космічних сил США.

10 місяців — це найдовший період простою за 20 років існування Atlas V, передає ArsTechnica. Наразі компанія ULA (спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin) згортає програму Atlas V на користь нової ракети Vulcan. Atlas V залишилося 18 запусків, усі вони вже зарезервовані клієнтами, в основному це супутники для широкосмугового інтернету Amazon Kuiper, але має бути й запуск пілотованої місії Boeing Starliner, яку постійно відкладали, і до березня 2024 року на неї чекати не варто.

This was the longest gap between Atlas V launches in 20 years. Now there are 18 left to fly over the next 5+ years.https://t.co/0beLTS3jX1 — Stephen Clark (@StephenClark1) September 11, 2023

Основною причиною простою з листопаду минулого року стали саме затримки клієнтів, це стосується не лише Boeing Starliner. Актуальна місія для NRO мала стартувати ще 29 серпня, але довелося ховати ракету в ангар від урагану Ідалія.

Що саме запустило Національне розвідувальне управління (NRO)

NRO зазвичай мовчить про свої надсекретні космічні місії, але шпигунське агентство вирішило трохи розповісти про цей запуск. Супутники місії Silent Barker, що полетіли в космос на борту Atlas V, відстежуватимуть переміщення інших космічних апаратів на геосинхронній орбіті, з особливим акцентом на діяльність китайських і російських супутників.

Цікаво, що антиросійське обладнання вивели на орбіту за допомогою… російських двигунів РД-180. Саме їхня кількість і є обмежувальним фактором для існування Atlas V. Їх залишилося саме на 18 польотів. Нова ракета Vulcan оснащуватиметься двигунами BE-4 на метановому паливі, від космічної компанії Джеффа Безоса Blue Origin.