«Ранкове шоу» знову в ефірі — повноцінний трейлер третього сезону серіалу Apple TV+ з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун

За коротким тизером Apple опублікувала повноцінний трейлер продовження «Ранкового шоу» / The Morning Show — третій сезон рейтингового та дуже високобюджетного серіалу зі стартової Apple TV+ про непросте залаштункове життя на телебаченні з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун в головних ролях.

Цей серіал — візитівка онлайн-кінотеатру Apple TV+, як «‎Тед Лассо», який завершився у травні. Власне, «Ранкове шоу» друге за популярністю шоу Apple TV+ після «‎Теда Лассо».

Історія Алекс (Еністон) та Бредлі (Візерспун) — зіркових ведучих програми «Ранкове шоу» на вигаданому телеканалі UBA — продовжиться відразу після подій другого сезону, який виходив у 2021 році. Нагадаємо, там події відбувалися у 2020 році після великого сексуального скандалу на телебаченні на тлі пандемії коронавірусу Covid-19, торкаючись жіночого руху MeToo проти домагань та сексизму. Новий сезон розповість про скоординовану кібератаку на телеканал, яку називають «ядерною», та масштабний витік персональних даних разом зі «скелетами із шафи», що ставить під удар багатьох співробітників та керівництво телеканалу.

Окрім головних героїнь Еністон та Візерспун у третьому сезоні повернуться інші знайомі з попередніх сезонів персонажі, включно з CEO UBA Корі Еллісоном (Біллі Крудап), а також ведучою Лори Пітерсон (Джуліанна Маргуліс), що тимчасово підміняла Алекс у другому сезоні. А з нових акторів, які доєдналися до касту — Джон Гемм (Дон Дрейпер у серіалі «Божевільні»), Тіг Нотаро (Джетт Ріно в серіалі «Зоряний шлях: Дискавері») та Стівен Фрай («Уайльд»). Джону Гемму дісталася роль потенційного антагоніста та корпоративного титана Пола Маркса, що націлився на UBA, а Тіг Нотаро зіграє його помічницю Аманду Робінсон, тоді як Стівен Фрай примірить образ Леонарда Кромвеля — безжалісного члена правління мережі телемовлення, готового на все, щоб вийти зі скрутного становища.

«Ранкове шоу» — один з найдорожчих сучасних серіалів. Виробництво двох сезонів обійшлося у понад $300 млн, тобто $15 млн за епізод, а гонорар Еністон та Візерспун за один епізод — $2 млн кожній. Водночас Apple вже продовжила «Ранкове шоу» на четвертий сезон, причому у шоу зміниться шоуранер: Керрі Ерін замінить Шарлотта Стаудт («Батьківщина», «Картковий будинок»).

У третьому сезоні «Ранкового шоу», як і у двох попередніх, 10 епізодів. 13 вересня на Apple TV+ вийдуть одразу два епізоди, а решту випускатимуть по одному щотижня до 8 листопада.

Трейлер «Ранкове шоу» в оригіналі (англійською)