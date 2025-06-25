Новини WTF 25.06.2025 о 12:06 comment views icon

Apple розізлила власників iPhone рекламою в Apple Wallet — програма видає сповіщення з анонсом фільму «Формула-1»

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Катерина Даньшина

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Apple розізлила власників iPhone рекламою в Apple Wallet — програма видає сповіщення з анонсом фільму «Формула-1»
Apple рекламує фільм «Формула-1» через сповіщення з Wallet. Фото: Apple, Twitter

Apple знайшла оригінальний спосіб для просування власних фільмів — через застосунок Apple Wallet, який наразі видає сповіщення з рекламою дешевих квитків на «Формулу-1»з Бредом Піттом.

У соцмережах низка користувачів iPhone зі США поділились скриншотами push-сповіщень з Apple Wallet, що просувають обмежену за часом акцію Apple Pay і компанії з продажу квитків Fandango, яка пропонує знижку у $10 на купівлю квитків на фільм «Формула-1».

«Наскільки я можу судити, Apple тепер просто надсилає мені рекламу на екран у вигляді push-сповіщень, що я відчайдушно ненавиджу та вимикаю в кожному з застосунків, який намагається це зробити», — написав один із користувачів.

Найбільше в цьому випадку дратує те, що Wallet — це важливий застосунок для особистих фінансів, і вимкнути сповіщення в цьому випадку не буде гарною ідеєю.

Apple розізлила власників iPhone рекламою в Apple Wallet — програма видає сповіщення з анонсом фільму «Формула-1»
Сповіщення з рекламою фільму «Формула-1» із застосунку Apple Wallet. Скриншот: Twitter, @johnvezmar

До того ж Apple, схоже, ігнорує власні правила, що застосовуються до програм App Store і передбачають, що push-сповіщення не слід використовувати для рекламних акцій або прямого маркетингу, якщо користувачі явно не погодилися на їх отримання для цих цілей.

«Push-сповіщення не слід використовувати для рекламних акцій або прямого маркетингу, окрім випадків, коли клієнти чітко погодилися на їх отримання через згоду, що відображається в інтерфейсі вашого застосунку, і ви надаєте користувачеві спосіб відмовитися від отримання таких повідомлень», — цитата з правил Apple для програм в App Store.

З плюсів тут те, що подібні рішення Apple сама ж унеможливлює з бета-версією iOS 26, яка додає до програми Wallet перемикач «Пропозиції та акції» — він дозволяє користувачам підписуватися або відмовлятися від отримання спеціальних пропозицій та знижок, доступних від Apple та її невказаних партнерів.

«Формула-1» — це спортивна драма Джозефа Косінськи, в якій Бред Пітт постає у ролі досвідченого пілота перегонів Сонні Хейса, який повертається на трек після страшної аварії, аби стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса (Дамсон Ідріс). В українському прокаті фільм вийде вже завтра, 26 червня, а трейлер можна переглянути тут.

Перші реакції на «Формулу-1» з Бредом Пітом — як «Топ Ґан: Меверік», але на колесах

Джерело: MacRumors, AndroidAuthority

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