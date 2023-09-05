Apple і Microsoft наполягають, що iMessage і Bing не заслуговують статусу gatekeeper в ЄС, так як недостатньо популярні

Європейський союз готує Закон про цифрові ринки (DMA), який повинен стримувати великі технологічні компанії. У найпопулярніших продуктів має з’явитися статус gatekeeper, Apple і Microsoft вже торгуються за статус деяких своїх програм.

Американські компанії прагнуть вивести з-під регуляції майбутнього закону по максимуму, передає Financial Times. Мотивують це тим, що iMessage та Bing недостатньо популярні.

Під нові правила підпадатимуть проєкти з річним оборотом понад 7,5 млрд євро та капіталізацією 75 млрд. У них має бути принаймні 45 млн користувачів із ЄС щомісяця.

Згідно зі словами «безпосередньо знайомих із цим питанням» людей, Microsoft не заперечуватиме проти статусу gatekeeper для операційної системи Windows. Але частка ринку Bing складає всього 3%, і надання їй одного статусу з домінантним пошуковиком Google принесе пошуковій системі Microsoft шкоду.

За версією Apple — iMessage не проходить поріг кількості користувачів, тому не повинен брати на себе зобов’язання, як у WhatsApp від Meta. При цьому в iMessage, який вбудовано в кожен iPhone, iPad і Mac, близько 1 мільярда користувачів у всьому світі…

Усі великі американські технологічні компанії, включаючи Amazon, Google і Meta матимуть кілька проєктів, які контролюватимуться DMA, серед їх числа і китайський TikTok. Проте остаточний список все ще обговорюється, чим і намагаються скористатися Apple та Microsoft.