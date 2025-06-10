Apple повністю оновила розділ батареї в iOS 26 — більше контролю та статистики

Розділ Технології виходить за підтримки

З випуском iOS 26 компанія Apple радикально переробила розділ Battery, зробивши його не просто інформативним, а ще й трохи терапевтичним: тепер ви точно знатимете, чи з’їв заряд TikTok, сповіщення від пошти чи ваша нічна любов до YouTube.

У новій версії iOS 26 у вкладці Battery на вас чекає оновлений інтерфейс з докладною статистикою використання енергії. Тепер зверху з’являється інформація про поточний рівень заряду і коли ви востаннє заряджали пристрій. Якщо телефон заряджається прямо зараз, система покаже, скільки ще залишилось до повного заряду.

Apple прибрала розділення на «24 години» та «10 днів» — тепер є тижнева аналітика із середніми показниками споживання енергії. І головне: додалась функція порівняння, яка покаже, чи витрачаєте ви більше заряду, ніж зазвичай. Якщо ви раптом у відпустці й нон-стоп дивитесь Reels, iPhone тактовно натякне, що «така активність — не норма».

Щоб не гадати, що саме посадило батарею вашого iPhone вже до обіду, Apple додала деталізацію: який застосунок був на екрані довше, який працював у фоні, і хто надсилав забагато сповіщень. Можна навіть покопатися в статистиці за кожен з останніх 7 днів — з поділом на активне використання і час, коли екран був вимкнений. Також видно, коли й скільки ви заряджали пристрій.

Секція Battery Health залишилась — там можна перевірити кількість циклів заряду і максимальну місткість акумулятора. А ще є можливість обмежити заряд до 80%, щоб не «вбивати» батарею щоденними повними заряджаннями.

Новинка під назвою Adaptive Power — ще один режим економії, який доповнює вже знайомий Low Power Mode. Цей режим активується вручну або автоматично, якщо телефон вважає, що ви надто активно ним користуєтесь. В такому випадку система знижує яскравість екрану або трохи «притримує коней» у фонових процесах. Наприклад, деякі дії можуть виконуватись довше, зате ви протримаєтесь до вечора без павербанка.

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Adaptive Power також може автоматично вмикати Low Power Mode, коли рівень заряду падає до 20%, — все залежить від того, що ви робите в цей момент. Актуально, особливо для нових моделей на кшталт iPhone 17 Air.

Apple повернула функцію, яка раніше була на Mac: оцінка часу до повного заряду. В iOS 26 iPhone покаже, скільки хвилин залишилось до 100%, прямо у налаштуваннях Battery. Це працює як із кабелем, так і з бездротовими зарядками. Якщо ви підключитесь до повільного адаптера або Qi-платформи з обмеженням у 5 Вт, iPhone ввічливо повідомить, що «зарядка буде довгою».

Цей прогноз також з’явиться на екрані блокування — можна одним оком глянути, чи є сенс ще пити каву, поки телефон заряджається.

Наразі iOS 26 доступна лише для розробників, публічна бета стартує наступного місяця, а повноцінний реліз очікується восени. Оновлення буде й на iPadOS 26, але на Mac ці зміни поки не торкнулися — ймовірно, там ще обмірковують повернення забутої функції з часом заряду.

Джерело: macrumors 1, 2, 3

Розділ Технології виходить за підтримки

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