Realme обганяє Xiaomi: нова швидка зарядка потужністю 320 Вт зарядить смартфон за 4-5 хвилин

Realme розробила нову технологію швидкої зарядки смартфонів потужністю 320 Вт. Тим самим компанія побила попередній рекорд потужності швидкої зарядки, який становив 300 Вт та був встановлений брендом Xiaomi Redmi. Ця нова розробка обіцяє змінити наше уявлення про зарядку наших пристроїв, встановивши новий стандарт швидкості та ефективності.

Докладна презентація нової технології відбудеться під час проведення заходу Realme Technology Carnival, запланованого на 14 серпня. А поки що про нове рекордне рішення публікуються лише окремі уривки. Наприклад, на відео, яке просочилося, видно, що пристрій Realme зарядився з 0% до 17% всього за 35 секунд.

Перехід на зарядку потужністю 320 Вт суттєво скоротить час заряджання смартфонів та покращить можливості смартфонів Realme. Наприклад, модель Realme GT Neo5, яка пропонує зарядку потужністю 240 Вт, можна повністю зарядити всього за 9 хвилин. З новою системою варто очікувати повної зарядки менш ніж за 5 хвилин. Але офіційні показники та строки виходу цієї технології на ринок назвуть під час презентації.

Попередня рекордна швидка зарядка від Xiaomi потужністю 300 Вт, хоч і була анонсована ще у лютому, ще не була доступна на ринку. Під час анонсу Redmi заявляла, що смартфон досягає рівня заряду 20% лише за одну хвилину, потім 50% – за 2 хвилини 12 секунд, а потім 100% – трохи менше ніж за 5 хвилин.

Джерело: gizchina