Новини Пристрої 08.05.2025 о 12:46 comment views icon

Realme показала смартфон з батареєю 10 000 мА·год і зарядкою 320 Вт

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Вадим Карпусь

Автор новин

Realme показала смартфон з батареєю 10 000 мА·год і зарядкою 320 Вт
Розділ Технології виходить за підтримки

У світі мобільних технологій інновації часто вимірюють мегапікселями, герцами чи ядрами. Останнім часом до цього переліку ще додались показники автономності та швидкості зарядки. Realme активно розвиває цей напрямок і має нове досягнення.

Ще на початку 2023 року Realme представила свою фірмову зарядну систему потужністю 240 Вт, яка дебютувала в моделі Realme GT Neo 5. Відтоді компанія залишалася єдиною у світі, хто пропонував такі можливості. Але тепер вона готова перевершити сама себе.

У рамках підготовки до глобального запуску Realme GT 7, компанія поділилася деталями нового прототипу смартфону. Цей пристрій поєднує в собі надзвичайну місткість акумулятора (10 000 мА·год) та новий рівень потужності зарядки (320 Вт).

Попри величезну батарею, прототип має цілком помірні габарити: товщина становить лише 8,5 мм, а вага — 215 г. Це стало можливим завдяки використанню елементів з 10% кремнієвим анодом, що дозволило досягти енергетичної щільності на рівні 887 Вт·год/л. Ще одне інженерне досягнення — надзвичайно компактна материнська плата заввишки лише 23,4 мм. Це — найменша плата серед усіх Android-смартфонів на сьогодні.

Процес створення пристрою показано у двохвилинному відео з розпакуванням, яке опублікував президент глобального маркетингу Realme, Чейс Сюй. На відео можна побачити сам пристрій та його ключові конструктивні особливості.

Варто зазначити, що цей смартфон — лише прототип, і в майбутній серії Realme GT 7, скоріш за все, не буде батарей на 10 000 мА·год чи зарядки потужністю 320 Вт. Проте, як показав досвід із технологією 240 Вт, Realme здатна дуже швидко переводити концепти у серійне виробництво.

Тим часом Realme пропонує смартфони з батареями місткістю 6000 мА·год в середньому сегменті.

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Джерело: gsmarena

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