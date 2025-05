Realme показала смартфон з батареєю 10 000 мА·год і зарядкою 320 Вт

У світі мобільних технологій інновації часто вимірюють мегапікселями, герцами чи ядрами. Останнім часом до цього переліку ще додались показники автономності та швидкості зарядки. Realme активно розвиває цей напрямок і має нове досягнення.

Ще на початку 2023 року Realme представила свою фірмову зарядну систему потужністю 240 Вт, яка дебютувала в моделі Realme GT Neo 5. Відтоді компанія залишалася єдиною у світі, хто пропонував такі можливості. Але тепер вона готова перевершити сама себе.

У рамках підготовки до глобального запуску Realme GT 7, компанія поділилася деталями нового прототипу смартфону. Цей пристрій поєднує в собі надзвичайну місткість акумулятора (10 000 мА·год) та новий рівень потужності зарядки (320 Вт).

Попри величезну батарею, прототип має цілком помірні габарити: товщина становить лише 8,5 мм, а вага — 215 г. Це стало можливим завдяки використанню елементів з 10% кремнієвим анодом, що дозволило досягти енергетичної щільності на рівні 887 Вт·год/л. Ще одне інженерне досягнення — надзвичайно компактна материнська плата заввишки лише 23,4 мм. Це — найменша плата серед усіх Android-смартфонів на сьогодні.

