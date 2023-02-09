Realme GT Neo 5 — смартфон з підтримкою зарядки на 240 Вт (новий рекорд), який повністю заряджається менш ніж за 10 хвилин

Realme підготувала до випуску новий смартфон під назвою Realme GT Neo 5, головною особливістю якого є підтримка швидкого заряджання потужністю 240 Вт. Таким чином, новинка перевершила попереднього рекордсмена Redmi Note 12 Discovery Edition із підтримкою HyperCharge потужністю 210 Вт і тепер є рекордсменом за заряджанням.

Як заявляє виробник, завдяки такій високопотужній зарядці батарея Realme GT Neo 5 місткістю 4600 мАг може повністю зарядитися лише за 9,5 хвилини. Якщо ж у користувача немає часу «так довго» чекати, смартфон здатний заповнити 20% заряду батареї за 80 секунд або 50% – за 4 хвилини.

Слід зазначити, що на ринок надійдуть дві версії Realme GT Neo 5, що відрізняються потужністю зарядки, місткістю батареї та пам’яттю. Топова версія має 16 ГБ оперативної пам’яті, сховище місткістю 256 ГБ або 1 ТБ та підтримує швидку зарядку потужністю 240 Вт. Більш доступний варіант комплектується батареєю місткістю 5000 мАг, містить 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої пам’яті, але обмежений потужністю зарядки «лише» 150 Вт.

Обидві версії Realme GT Neo 5 оснащені 6,74-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, охопленням 100% колірного простору DCI-P3 і частотою оновлення 144 Гц. Частота опитування сенсора сягає 1500 Гц. Пристрій несе на борту флагманський процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1. На задній панелі розташована потрійна камера. Головний модуль включає 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX890, оптичну систему стабілізації зображення та об’єктив із діафрагмою f/1.9. Ще користувачам доступний 8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 112 градусів та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор. Ще однією особливістю новинки можна назвати RGB підсвічування на задній панелі.

Смартфон Realme GT Neo 5 поки що доступний лише в Китаї:

Realme GT Neo 5 240W 16 ГБ + 256 ГБ – $ 470;

Realme GT Neo 5 240W 16 ГБ + 1 ТБ – $515;

Realme GT Neo 5 150W 8 ГБ + 256 ГБ – $368;

Realme GT Neo 5 150W 12 ГБ + 256 ГБ – $400;

Realme GT Neo 5 150W 16 ГБ + 256 ГБ – $427.

Джерело: gsmarena