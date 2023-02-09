Реальна поліція в онлайн-іграх: Ubisoft першою погодилася співпрацювати з правоохоронними органами у боротьбі з токсичними гравцями

Ігрова індустрія, як та інші сфери мережевої взаємодії, роками намагається упоратися з токсичною поведінкою. Ubisoft, творець великих франшиз, таких як Assassin’s Creed та Rainbow Six, підписала першу у своєму роді угоду з поліцією, щоб спробувати розв’язувати проблему.

Онлайн-ігри – місце, де люди зав’язують дружні стосунки та діляться незабутніми враженнями. Під час пандемії вони стали порятунком для психічного здоров’я багатьох. Проте їхня темна сторона також очевидна. Образлива поведінка, погрози насильства – все це можна знайти в ігрових просторах.

У центрі роботи з клієнтами Ubisoft у Ньюкаслі та в чотирьох інших центрах по всьому світі співробітники стежать за успіхами гравців, відповідаючи на прохання про допомогу та беручи активну участь у житті спільнот. Підтримка займається й вирішенням ситуацій з токсичністю. Інші компанії мають схожі структури, але унікальність тут полягає у залученні місцевих правоохоронних органів.

Угода між компанією та поліцією Нортумберленду (Англія) складається з двох частин. По-перше, офіцери-фахівці діляться своїми знаннями та досвідом із командою з 200 осіб, що працюють у центрі в Ньюкаслі, які потім застосовують отримані знання у своїй повсякденній роботі. По-друге, існує угода про те, що в крайніх випадках, коли виявляється загроза життю або потенційна серйозна шкода, співробітники можуть швидко передати інформацію до поліції.

Менш ніж 0,01% випадків, якими займається центр, потребують втручання поліції. Це приблизно кілька інцидентів на місяць. Найчастіше порушення норм поведінки випадків облікові записи тимчасово блокуються, в інших вимикаються назавжди. Персонал у Ньюкаслі також може порекомендувати компанії розпочати судовий розгляд у деяких випадках.

Деякі випадки неетичної поведінки, з якими стикаються співробітники центру, перетинають національні кордони. Співробітники розповіли BBC про нещодавній випадок у Норвегії, пов’язаний із загрозою життю та заподіянням серйозної шкоди. Угода з поліцією Нортумберленду дозволила залучити норвезьку владу.

У поліції стверджують, що у їхній практичній участі в угоді з Ubisoft пріоритет віддається захисту вразливих осіб. Разом із видавцем ігор та Університетом Нортумберленду поліція працює над поширенням спільної практики на інші компанії та регіони.