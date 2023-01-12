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Акції Ubisoft обвалилися на 25% після скасування ігор та погіршення річного прогнозу. Розробник Assassin’s Creed ніби вже намагався продати бізнес

Акції Ubisoft обвалилися на 25% після скасування ігор та погіршення річного прогнозу. Розробник Assassin’s Creed ніби вже намагався продати бізнес

В Ubisoft попереду затяжна криза — сьогоднішнє повідомлення щодо погіршення прогнозу на поточний рік, скасування ігор та подальше скорочення витрат в межах затвердженого керівництвом антикризового плану не стало несподіванкою для тих, хто стежив за останніми новинами. Водночас це відповідним чином позначилося на настроях інвесторів та вартості акцій розробника Assassin’s Creed та Far Cry — котирування обвалилися на 25%.

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На момент публікації цього допису акції Ubisoft частково відіграли втрати, проте курс досі значно нижче, ніж під час закриття попередньої торгової сесії. Прямо зараз акції Ubisoft торгуються біля позначки 20 євро за одиницю, а найнижче за добу ціна падала до 18,67 євро.

Акції Ubisoft обвалилися на 25% після скасування ігор та погіршення річного прогнозу. Розробник Assassin's Creed ніби вже намагався продати бізнес
Котирування акцій Ubisoft за 12 січня

Якщо поглянути на динаміку зміни вартості акцій Ubisoft за весь час, то можна побачити що так дешево вони не коштували з 2015 року.

Акції Ubisoft обвалилися на 25% після скасування ігор та погіршення річного прогнозу. Розробник Assassin's Creed ніби вже намагався продати бізнес

Що цікаво, відомий за правдивими інсайдами журналіст VentureBeat Джефф Грабб стверджує, що Ubisoft пропонувала деяким компаніям злиття і поглинання, але здебільшого ці пропозиції викликали лише сміх. Все тому, що Ubisoft — один з найбільших розробників та видавців відеоігор у світі, з дуже складною структурою і проблемами в корпоративній культурі — кілька років тому прогриміла низка скандалів, пов’язаних із сексуальними домаганнями та дискримінаціями. Водночас далеко за прикладами ходити не потрібно — Activision Blizzard, яку наразі намагається купити Microsoft за майже $69 млрд, має схожий “багаж”. Вочевидь, все впирається у ціну, тож рано чи пізно покупець знайдеться. Інакше кажучи, не дивуйтеся, якщо у майбутньому Ubisoft купить якась Microsoft чи Sony (головне, щоб не Tencent чи NetEase).

Акції Ubisoft обвалилися на 25% після скасування ігор та погіршення річного прогнозу. Розробник Assassin's Creed ніби вже намагався продати бізнес


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