Red Magic 9S Pro+ ─ найпотужніший смартфон серпня за даними тестів AnTuTu

Анонсуючи Red Magic 9S Pro, виробник називав його «найпотужнішим ігровим смартфоном». Ця заява була недалекою від істини. Як свідчать дані рейтингу продуктивності AnTuTu за серпень, модифікація Red Magic 9S Pro+ очолила цей список.

Щомісяця автори тестового пакета AnTuTu публікують два рейтинги за попередній місяць: один для флагманів, інший для пристроїв вищого середнього рівня. Позиція базується на середній оцінці всіх тестів за попередній місяць (у цьому випадку – серпень) для моделей, які були протестовані щонайменше 1000 разів.

Завдяки розігнаному процесору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version та потужній системі охолодження смартфон Red Magic 9S Pro+ зміг продемонструвати в тесті AnTuTu середній результат 2127528 балів, що й дозволило очолити рейтинг. На другому місці з помітним відставанням опинився смартфон OnePlus Ace 3 Pro, на третьому – iQOO Neo9S Pro+. Далі слідують Asus ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Redmi K70, vivo X100 Ultra, vivo X100 Pro, vivo X100 та OnePlus 12.

Шість моделей з ТОП10 найпродуктивніших смартфонів серпня засновані на тій чи іншій версії процесора Snapdragon 8 Gen 3. Решта чотири використовують MediaTek Dimensity 9300 або 9300+.

Якщо перейти до категорії вище середнього класу, то тут явно домінує Snapdragon 7+ Gen 3. Перші два місця посідають телефони, які працюють на цьому чипсеті: OnePlus Ace 3V та Realme GT Neo6 SE. Слідом за ними розташувався Redmi K70E з процесором Dimensity 8300-Ultra. На четвертому місці із суттєвим відставанням опинилася модель Realme GT Neo5 SE з чипом Snapdragon 7+ Gen 2. Цей же чипсет також знаходиться в Redmi Note 12 Turbo, який опинився на п’ятому місці.

Далі слідують iQOO Z8 (Dimensity 8200), iQOO Neo7 SE (Dimensity 8200), OnePlus Ace (Dimensity 8100-Max), Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200), та Oppo K10 5G (Dimensity 8000-Max).

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Джерело: gsmarena

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