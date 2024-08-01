«Найпотужніший ігровий смарфон»: Red Magic 9S Pro отримав розігнаний чип, вбудований вентилятор та ціну від $650

Бренд Nubia випустив глобальну версію Red Magic 9S Pro ─ найпотужнішого у світі ігрового смартфона, згідно із заявою виробника. Пристрій має RGB підсвічування та сенсорні тригери на бічній грані корпуса.

Ігровий смартфон Nubia Red Magic 9S Pro оснащений 6,8-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 1116×2480 пікселів, частотою оновлення зображення 120 Гц та частотою опитування сенсора 960 Гц. Максимальна яскравість становить 1600 ніт. Пристрій отримав топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Це додатково розігнана модифікація чипа, що й дозволяє назвати Red Magic 9S Pro найпотужнішим у світі ігровим смартфоном. Частота CPU підвищена до 3,4 ГГц, а частота GPU – до 1 ГГц. Новинка може мати 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища UFS4.0.

Для відведення тепла від розігнаного процесора використовуються спеціальні матеріали в 10-шаровій конструкції та внутрішній кулер ICE 13.5 Cooling System з вентилятором Turbo Fan. Ця система охолодження дозволяє підтримувати оптимальну температуру під час тривалих ігрових навантажень. Як заявляє виробник, вона здатна знизити температуру до 19,5°C.

В Nubia Red Magic 9S Pro використовується потрійна камера на задній панелі. Вона включає сенсори з роздільною здатністю 50 Мп, 50 Мп та 2 Мп. Головний модуль доповнений оптичною системою стабілізації зображення. При цьому блок камер не має виступу, характерного для більшості сучасних флагманських смартфонів. Фронтальна камера – 16-мегапіксельна.

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Red Magic 9S Pro містить батарею з двох комірок, які забезпечують сумарну місткість 6500 мАгод. Підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт. Пристрій має розміри 163,98х76,35х9,47 мм та вагу 229 г. Апарат працює під управлінням операційної системи REDMAGIC OS 9.5.

Nubia Red Magic 9S Pro в конфігурації 12+256 ГБ пам’яті коштує $650 / €650 / £580, а ціна версії з 16+512 ГБ пам’яті становить $800 / €800 / £710.

Джерело: phonearena