Регулятор США випустив звіт щодо ДТП з самокерованими авто — в лідерах Tesla та Waymo

У США опублікували 2 звіти, в яких вперше висвітлюються аварії та смертельні випадки за участю автономних транспортних засобів (AV) та транспортних засобів, оснащених передовими системами допомоги водієві (ADAS). Як виявилося, Tesla лідирує за кількістю заявлених аварій, пов’язаних із технологіями допомоги водієві, а Waymo повідомила про більшість інцидентів, пов’язаних з автономними транспортними засобами.

Минулого року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) видала постійний наказ, що вимагає від автомобільних компаній повідомляти про аварії за участю автономних автомобілів та автомобілів, які оснащені системами допомоги Level 2. Відомство зобов’язало компанії документувати аварії, коли використовувались ADAS та автоматизовані технології.

Слід визнати, що отримані дані обмежені. У них фігурує кількість повідомлень про інциденти, але відсутні інші ключові деталі, такі як кількість вироблених автомобілів, кількість автомобілів в експлуатації та відстані, пройдені цими автомобілями. Компанії можуть покладатися на різні критерії при повідомленні про інциденти. Наприклад, деякі автовиробники отримують звіти про аварії через автомобільну телеметрію, тоді як інші компанії змушені покладатися на неперевірені заяви клієнтів. Тому чиновники застерігають від висновків, які базуються лише на цифрах зі звітів.

Показники Tesla були набагато вищими, ніж в інших компаній, швидше за все, через те, що вона продає більше автомобілів, оснащених системами Level 2, ніж її конкуренти. До того ж Tesla збирає телеметричні дані від своїх клієнтів у режимі реального часу, що значно прискорює процес звітності. Іншим автовиробникам зазвичай доводиться чекати на звіти з місць і іноді не отримувати їх місяцями.

Згідно зі звітом, з 20 липня 2021 року по 21 травня 2022 року було зареєстровано 392 аварії автомобілів із системами ADAS. При цьому 273 випадки припадало на електромобілі Tesla, які використовують Autopilot. Honda, що пропонує функції ADAS під брендом Honda Sensing, повідомила про 90 аварій. На третьому місці опинилася компанія Subaru (функції EyeSigh) із показником 10 аварій. З 392 звітів про аварії лише 98 містили інформацію про серйозність наслідків. Протягом звітного періоду сталося 6 аварій із серйозними травмами та 5 зі смертельним наслідком. NHTSA не розкрила інформацію про автовиробників, які повідомили про смертельні випадки. З 392 аварій у 119 брав участь інший транспортний засіб. У 4 аваріях брали участь «уразливі учасники дорожнього руху», троє з яких були пішоходами, а один – велосипедистом.

NHTSA отримала повідомлення від 25 компаній про 130 аварій, в яких фігурували автономні транспортні засоби. Це випробувальні автомобілі або автомобілі, що входять до парку операторів, а не моделі, що продаються звичайним споживачам. Waymo (дочірня компанія Alphabet) повідомила про 62 аварії. Компанія Transdev Alternative Services, що управляє безпілотними шатлами, повідомила про 34 аварії. Водночас компанія Cruise (дочірня компанія GM) повідомила про 23 аварії. З усіх 130 аварій лише одна призвела до серйозних травм. Загиблих не було.

Зазначимо, найвищі показники виявилися у компаній, які найбільше тестують самокеровані автомобілі. На Waymo та Cruise припадає більшість миль, пройдених випробувальними автономними автомобілями у Каліфорнії. Waymo заявила, що у 2021 році її автомобілі проїхали 2,3 млн миль (3,7 млн ​​км), а Cruise – 876,1 тис. миль (1,4 млн км). При цьому Waymo стверджує, що у неї кращі показники безпеки, ніж у більшості інших компаній, що експлуатують самокеровані автомобілі.

Джерело: The Verge