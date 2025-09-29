Рекордний відтік коштів з Ethereum: інвестори вивели майже $800 млн

Depositphotos

Минулого тижня Ethereum побив одразу два рекоди. Спотові біржові ETF-фонди на ефіріумі пережили найбільший відтік коштів за весь час: інвестори вивели майже $800 млн, повідомляють аналітики SoSoValue. Це сталося на тлі рекордної за останні місяці перепроданості криптовалюти.

Найактивніше гроші відтікали у четвер і п’ятницю, коли котирування ETH просіли нижче $4000 — щодня фонди втрачали близько чверті мільярда доларів. Найбільше постраждав фонд Fidelity FETH, з якого вивели понад $362 млн, тоді як лідер ринку — ETHA від BlackRock — втратив трохи більше $200 млн. Попередній “рекорд” вересня у $787,7 млн таким чином перевищено.

Різке зниження ціни — з пікових $4800 до позначки нижче $4000 — супроводжувалося екстремальними показниками технічних індикаторів. Індекс відносної сили (RSI) на чотиригодинному таймфреймі впав до 14,5 пунктів. Це 16-місячний мінімум і лише 19-й випадок за останнє десятиліття, коли показник опускався нижче 15. “Такі значення трапляються надзвичайно рідко й свідчать про перепроданість активу”, — зауважив популярний аналітик Coin Bureau. Історично подібні сигнали нерідко передували потужним ціновим ривкам: у червні, наприклад, після такого ж падіння ETH за два місяці зріс на 134%.

Паралельно минулий тиждень виявився болючим і для біткоїна: спотові ETF на BTC втратили $902,5 млн. Тут картина схожа — у п’ятницю з Fidelity FBTC вивели понад $300 млн, тоді як з флагманського фонду BlackRock IBIT — лише близько $37 млн.

Втім, попри глибоку просадку, аналітики не радять власникам Ethereum панікувати. До вихідних ціна частково відіграла втрати й повернулася в район $4100. Експерти пояснюють тиск на ринок комбінацією макроекономічної невизначеності, каскадних ліквідацій та технічних пробоїв. Водночас багато трейдерів розглядають нинішні рівні як можливість для купівлі. А деякі аналітики вважають, що ефір знаходиться в одному з найпотужніших своїх циклів.

Ончейн-дані це підтверджують: великі гравці активно виводять куплений ефір з бірж на холодні гаманці або у стейкінг, скорочуючи пропозицію на відкритому ринку. Аналітик CryptoQuant зазначає, що подібне зменшення резервів у минулому часто ставало прологом для ралі. Ключова умова для подальшого зростання, пише він, — стабільний попит та відсутність рецесії у США. Якщо монетарна політика ФРС залишиться м’якою, у Ethereum з’явиться шанс не лише відновити позиції, а й відкрити новий етап росту і стати одним із найважливіших інвестиційних інструментів у майбутньому.

Джерело: The Block