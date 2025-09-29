Новини Крипто 29.09.2025 comment views icon

Рекордний відтік коштів з Ethereum: інвестори вивели майже $800 млн

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Минулого тижня Ethereum побив одразу два рекоди. Спотові біржові ETF-фонди на ефіріумі пережили найбільший відтік коштів за весь час: інвестори вивели майже $800 млн, повідомляють аналітики SoSoValue. Це сталося на тлі рекордної за останні місяці перепроданості криптовалюти.

Найактивніше гроші відтікали у четвер і п’ятницю, коли котирування ETH просіли нижче $4000 — щодня фонди втрачали близько чверті мільярда доларів. Найбільше постраждав фонд Fidelity FETH, з якого вивели понад $362 млн, тоді як лідер ринку — ETHA від BlackRock — втратив трохи більше $200 млн. Попередній “рекорд” вересня у $787,7 млн таким чином перевищено.

Різке зниження ціни — з пікових $4800 до позначки нижче $4000 — супроводжувалося екстремальними показниками технічних індикаторів. Індекс відносної сили (RSI) на чотиригодинному таймфреймі впав до 14,5 пунктів. Це 16-місячний мінімум і лише 19-й випадок за останнє десятиліття, коли показник опускався нижче 15. “Такі значення трапляються надзвичайно рідко й свідчать про перепроданість активу”, — зауважив популярний аналітик Coin Bureau. Історично подібні сигнали нерідко передували потужним ціновим ривкам: у червні, наприклад, після такого ж падіння ETH за два місяці зріс на 134%.

Паралельно минулий тиждень виявився болючим і для біткоїна: спотові ETF на BTC втратили $902,5 млн. Тут картина схожа — у п’ятницю з Fidelity FBTC вивели понад $300 млн, тоді як з флагманського фонду BlackRock IBIT — лише близько $37 млн.

Втім, попри глибоку просадку, аналітики не радять власникам Ethereum панікувати. До вихідних ціна частково відіграла втрати й повернулася в район $4100. Експерти пояснюють тиск на ринок комбінацією макроекономічної невизначеності, каскадних ліквідацій та технічних пробоїв. Водночас багато трейдерів розглядають нинішні рівні як можливість для купівлі. А деякі аналітики вважають, що ефір знаходиться в одному з найпотужніших своїх циклів.

Ончейн-дані це підтверджують: великі гравці активно виводять куплений ефір з бірж на холодні гаманці або у стейкінг, скорочуючи пропозицію на відкритому ринку. Аналітик CryptoQuant зазначає, що подібне зменшення резервів у минулому часто ставало прологом для ралі. Ключова умова для подальшого зростання, пише він, — стабільний попит та відсутність рецесії у США. Якщо монетарна політика ФРС залишиться м’якою, у Ethereum з’явиться шанс не лише відновити позиції, а й відкрити новий етап росту і стати одним із найважливіших інвестиційних інструментів у майбутньому.

Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
Прощавай, Tornado Cash? У США заборонять криптомікшери
Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
Ethereum стане головною інвестиційною можливістю десятиліття
Тисячі покупців токенів YZY Каньє Веста залишилися з мільйонними збитками
Альтсезон нарешті розпочався?
Ви будете здивовані: скільки заробила сім'я Трампа на криптовалютах?
Trump Media та Crypto.com створять скарбничу компанію CRO вартістю $6,4 млрд
Токени біржі Binance встановили рекорд: $900 за BNB
На державних адресах ОАЕ знайшли $700 млн в біткоїнах
Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial
Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют
Tether найняв колишнього головного криптоспеціаліста Білого дому
Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн
ВРУ підтримала легалізацію криптовалюти: перший рік 5% податку, далі — 23%
ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн
Криптопозики руйнують ринок Південній Кореї, влада призупинила кредитні сервіси
Шахрай виманив у жертви $91 млн у біткоїнах примітивним методом
Крипторинок 2025 у 10 ключових трендах: дослідження Binance
Генеральний директор WhaleWire Джейкоб Кінг: біткоїн неминуче чекає обвал
Біткоїн подорожчав на тлі чергового рішення Трампа
Вартість намайнених Бутаном біткоїнів сягнула 38% ВВП країни
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати