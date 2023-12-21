Реліз MidJourney v6 — нова модель штучного інтелекту генерує фотореалістичні зображення

Генератор зображень зі штучним інтелектом MidJourney випустив 6-ту версію свого популярного інструменту, що дає змогу робити довші підказки, підвищувати рівень деталізації й навіть додавати текст до фото.

MidJourney вперше вийшов у відкриту бета-версію в липні 2022 року і з кожним наступним випуском досягав швидкого прогресу в якості та точності зображень. Цей реліз з’явився коли MidJourney зазнає все більшого тиску з боку конкурентів, зокрема DALL-E 3 від OpenAI. Аналогічно, безплатні інструменти від Meta та сервіси на кшталт Leonardo пропонують дедалі більше варіантів генерації зображень.

Що нового в MidJourney v6?

В останньому випуску MidJourney збільшено довжину підказки, надано більш детальний контроль над кольором і затіненням, текстом, а також надано можливість тонкого налаштування виводу під час діалогу з MidJourney, подібно до того, як ChatGPT дозволяє вам покращувати зображення DALL-E.

Останнє оновлення розроблялося протягом деякого часу, окремі групи користувачів тестували й порівнювали результати, щоб покращити загальну якість. Одне з найяскравіших оновлень стосується способу інтерпретації та розуміння підказок. Наприклад, тепер інструмент може розуміти нюанси пунктуації та граматики, передає Toms Guide.

Плакат із текстом

MidJourney v6 попросили створити постер до фільму «Місячні цуценята», але програма не змогла додати текст до зображення. Коли програму попросили додати певні слова, взявши їх у лапки, це вирішило проблему.

Порівняння з попередньою версією

MidJourney v5.2 (ліворуч) і MidJourney v6 (праворуч) згенерували зображення з однієї й тієї ж підказки «Дегустатор вина дивиться крізь келих».

Реальні люди

Деякі моделі ШІ відмовляються створювати зображення живої людини, включаючи DALL-E, але MidJourney не має цих проблем.

v5.2 (ліворуч), і v6 (праворуч) створили зображення Ілона Маска верхи на єдинорозі. Жодна з них не отримала швидкого доопрацювання або подальших інструкцій. Версія 5.2 створила зображення, схоже на мультфільм (й без рогу), тоді як версія 6 виглядає як стилізована фотографія.