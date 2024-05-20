Резерв+ від Міноборони: 250 тис. реєстрацій за 1,5 доби, доступність в 176 країнах та «поки» без електронних повісток

На другий день роботи в застосунку Міноборони оновили свої дані понад 246 тисяч громадян, що у 83 рази більше, аніж через ЦНАП і в «десятки» у порівнянні з ТЦК — зі слів заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

Також в Резерв+ зафіксовано 612 199 унікальних авторизацій за пристроєм.

«Резерв доводить, що українці сміливі, вибирають онлайн та вірять в цифровізацію. Цифра — це не лише зручність, це вже спосіб мислення і lifestyle нашої країни. Ми продовжуємо працювати, щоб усунути всі помилки й зробити застосунок максимально зручним», — написала Черногоренко.

Серед майбутніх функцій анонсованих для Резерв+ — відображення військово-облікового документа з QR-кодом, а також можливість подачі заявки та перегляду доступних вакансій в ЗСУ. Щодо електронних повісток, то в ефірі телемарафону Черногоренко заявила, що поки їх через застосунок не планують надсилати:

«У застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоб громадяни могли побачити саме інформацію про себе із «Оберегу» і могли виконати свій законний обов’язок — оновити дані».

З 18 травня в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані. Завантажити застосунок Резерв+ можна в App Store та Google Play. Також для оновлення даних можна звернутися напряму у ЦНАП або ТЦК.

Раніше в соцмережах повідомляли, що працює Резерв+ не в усіх — зокрема виникали проблеми через авторизацію із підтвердженням в мобільному банкінгу.