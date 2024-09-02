Режисер Dragon’s Dogma і Devil May Cry 5 залишає Capcom після 30 років роботи

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Хідеакі Іцуно, відомий японський розробник ігор, залишає Capcom після десятків років роботи та планує створити нову гру в іншій компанії.

Кар’єра Іцуно в Capcom розпочалася 1994 року. За цей час він брав участь у розробці багатьох проєктів. Спочатку Іцуно працював планувальником у двох вікторинах та грі Street Fighter Alpha, випущеній 1995 року. Згодом він став співрежисером ігор Star Gladiator (1996) та Rival Schools: United By Fate (1997). Пізніше Іцуно очолив розробку Devil May Cry 2 та наступних частин цієї франшизи.

Останнім проєктом Іцуно в Capcom стала гра Dragon’s Dogma 2 — рольовий екшен із відкритим світом, випущений у березні цього року. За перший місяць після релізу гра розійшлася тиражем понад 2,5 мільйона копій.

Після відходу з Capcom Іцуно планує присвятити себе розробці «нової гри в новому середовищі». Хоча розробник не розкрив подробиць майбутнього проєкту, він висловив амбітні плани:

«З вересня я розпочну розробку нової гри в новому середовищі. Сподіваюся створити веселі, красиві ігри, які будуть такими ж пам’ятними або навіть більш пам’ятними, ніж ті, які я створив досі».

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Ймовірно, розробник поділиться деталями, коли буде готовий розкрити більше інформації спільноті геймерів.

Джерело: 80lvl

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