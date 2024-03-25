Dragon’s Dogma 2: новий рекорд з кількості онлайн-користувачів, а рейтинг в Steam вже вище 50%

Попри шквал критики в день релізу, гра Dragon’s Dogma 2 протягом вікенду стабільно привертала увагу гравців та поступово отримувала позитивні відгуки. Це дозволило щодня ставити нові рекорди з кількості одночасних гравців у Steam, а користувацький рейтинг дещо відновився.

В п’ятницю (в день релізу) Dragon’s Dogma 2 побила попередні рекорди ігор Capcom з кількості одночасних гравців у Steam, досягши показника 199850 одночасних гравців. Ввечері вдалося перетнути межу у 200 тис., але незначно – до 200175 одночасних користувачів. В суботу гра встановила новий рекорд – 227103 одночасних користувачів, а в неділю перевищила його з новим рекордним значенням 228585 одночасних гравців.

В міру того, як гравці проходили гру, вони залишали нові відгуки, які були здебільшого позитивними. Це дозволило трохи виправити рейтинг та перетнути межу в 50% позитивних відгуків (проти 39% в день релізу). На момент підготовки матеріалу Dragon’s Dogma 2 має «змішані» відгуки. З 34,3 тис. рецензій 51% становлять позитивні відгуки. Здебільшого гру хвалять за цікавий продуманий ігровий світ, гарну бойову систему, взаємодію з середовищем, добре пропрацьований штучний інтелект, увагу розробників до дрібниць.

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