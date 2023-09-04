Результати першого конкурсу авторів ІТС та анонс другого

Майже всі читачі ІТС слідкували за першим конкурсом, який півтора місяці проходив на нашому ресурсі. Хтось слідкував уважно, хтось просто бачив новини та статті авторів, хтось активно коментував.

Приємно, що майже не було байдужих.

Здебільшого, вам це сподобалось і ми ще до кінця першого конкурсу вже почали планувати другий (з урахуванням того, що нам не сподобалось під час проведення першого конкурсу).

Була купа емоцій, були як переможці, так і ті хто ними не став.

І от, емоції вщухли, азарт спав, і ми, розсилаючи призи нашим чемпіонам та призерам, почали готувати другий конкурс.

Головний переможець написав окрему статтю про свій приз. Його можна прочитати ось тут.

Інші (нажаль, не всі) теж надіслали декілька приємних фото:

А ось і анонс під’їхав 🙂

Завтра, о 12-00 ми запускаємо другий конкурс авторів ІТС!

Скоро буде багато великих новин щодо розвитку сайту.

Як я не раз писав до цього — давайте розвивати сайт разом!

Не забувайте, що писати (поза конкурсом) можна не тільки лонгріди, а і короткі дописи.

На цьому перший конкурс офіційно оголошую, нарешті, завершеним!

Дуже вдячний і там хто взяв участь, як автор, так і нашим читачам, коментаторам. І, звісно, нашим друзям і партнерам Click.ua!

Маю надію, наступні конкурси будуть ще більш цікаві і емоційні! 🙂