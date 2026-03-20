У VR-окулярах — на емоційні гойдалки: Meta знову передумала закривати Horizon Worlds

Компанія Meta фактично відкотила власне рішення щодо закриття VR-версії метавсесвіту — застосунок Horizon Worlds для гарнітур Meta Quest залишиться доступним “на передбачуване майбутнє”. Водночас активного розвитку платформи чекати не варто.





Про це повідомив технічний директор компанії Ендрю Босворт, уточнивши, що рішення пов’язане з реакцією користувачів.

“Ми збережемо Horizon Worlds у VR для існуючих ігор, щоб підтримати фанатів. Ті, хто вже користується улюбленими проєктами, зможуть і надалі запускати застосунок у VR у найближчому майбутньому”, — зазначив Босворт.

Ще кілька днів тому Meta заявляла протилежне: VR-версію Horizon Worlds планували вимкнути вже після 15 червня. Компанія пояснювала це стратегічним розворотом — замість VR зробити ставку на мобільні пристрої та більш масову аудиторію.

Фактично це виглядало як черговий крок згортання метавсесвіту, який так активно просував Марк Цукерберг у попередні роки. Однак після хвилі критики та плутанини Meta змінила риторику. За словами Босворта, навколо планів виникло “багато дезінформації”:





“Ми сказали, що відходимо від Horizon Worlds у VR — а заголовки вже кричать, що все мертве. Це не так. І VR теж не мертвий”.

Американські гірки з рішеннями Meta тривають вже давно: компанія декілька разів змінювала курс щодо метавсесвіту: так, у 2021–2022 роках компанія зробила ставку на VR і навіть перейменувалася з Facebook у Meta. Horizon Worlds став ключовим продуктом, але так і не набрав масової популярності — навіть серед VR-ентузіастів. А у 2024–2026 роках фокус різко змістився на штучний інтелект і гонку “суперінтелекту”

На цьому тлі рішення “не закривати, але й не розвивати” скидається на компроміс: Meta не хоче остаточно ховати VR-напрям, але й не готова активно інвестувати в нього як раніше.

Це підтверджують і дії компанії:скорочення понад 1000 співробітників у VR/метавсесвіт-підрозділах, закриття кількох внутрішніх студій та паралельна розроб ка нових поколінь VR-гарнітур (тобто повністю напрям не згортають).

Босворт також намагається переосмислити саму концепцію метавсесвіту. За його словами, Meta ніколи не обмежувала її лише VR:

“Навіть коли людина просто сидить у телефоні — вона вже в цифровому просторі. Це теж частина метавсесвіту”.

Виходить, що Meta розмиває визначення: тепер “метавсесвіт” включає і AR, і мобільний досвід, і навіть звичайний скролінг соцмереж.

Джерело: Engadget