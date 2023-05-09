Роботу над «Межовим лицарем» (приквелом «Гри престолів‎») — призупинено. Джордж Р. Р. Мартін підтримав страйки сценаристів в Голлівуді

Ще один проєкт відкладено через страйки Американської гільдії письменників. Джордж Р. Р. Мартін підтримав протестувальників, повідомивши, що сценаристи нового проєкту HBO у всесвіті «‎Гри престолів» – «Лицар семи королівств: Межовий лицар» – також тимчасово зупинили роботу.

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«Страйк триває. Ніхто не хотів цього – у всякому разі, жоден письменник із глуздом, – але продюсери, студії, мережі та стримінги не дали нам вибору», – написав у блозі автор «Гри престолів‎».

Мартін сказав, що люди мають «звикнути до пікетів перед студіями в Лос-Анджелесі та багатьох інших містах також» та перепросив за те, що не зміг «вийти на пікет, як робив це у 1988 році», через те, що він зараз не в Лос-Анджелесі.

Новина про припинення роботи над «‎Межовим лицарем» з’явилася лише за тиждень після того, як HBO оголосила про початок знімань іншого приквелу «Гри престолів‎» – другого сезону «‎Дому дракона». Останні сценарії були дописані до початку страйків, тож робота над серіалом про громадянську війну між династією Таргарієнів триває.

Щодо «Межового лицаря‎», то керівник HBO Кейсі Блойс під час презентації нового потокового сервісу Max підтвердив, що оповідь буде зосереджена на пригодах лицаря Дунке (майбутнього лорда-командувача королівської гвардії, сера Дункана Високого) та його зброєносця Егге (майбутнього короля Ейгона V Таргарієна), які блукають Вестеросом за століття до того, як Джон Сноу почне протистояти білим блукачам. Дата виходу серіалу ще не призначена.

Раніше через страйки на паузу поставили виробництво п’ятого та завершального сезону шоу братів Даффер «Дивні Дива». Marvel довелося з тієї ж причини призупинити препродакшен «Блейду» з Магершалою Алі.