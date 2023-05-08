«Дивні Дива» поки на паузі — виробництво фінального сезону флагманського серіалу Netflix призупинено на тлі страйку сценаристів

Серіал «Дивні Дива» / Stranger Things, котрий вважається одним з головних шоу сучасності та візитівкою Netflix, доповнив список проєктів, які постраждали внаслідок страйку Гільдії сценаристів Америки, що почався 2 травня та став першим подібним протестом за 15 років. Виробництво п’ятого та завершального сезону шоу братів Даффер наразі призупинено на невизначений термін, тож це вочевидь вплине на раніше затверджений графік.

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За словами шоуранерів, сценаристи активно залучені до процесу навіть на етапі знімання, тож без них все зупинилося. Коли саме продовжаться роботи над п’ятим сезоном науково-фантастичного серіалу Stranger Things, який завершить поточну сюжетну арку пригод “дітей”, та наскільки сильно це вплине на поточний графік релізів Netflix, поки невідомо. Брати Даффер дуже сподіваються, що сценаристи невдовзі зможуть домовитися з кіностудіями. Наразі сценаристи, серед іншого, вимагають підвищення мінімальних гонорарів та нормативно-правової регламентації використання нейромереж для написання сценаріїв.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023

«Даффери на місці». Сценаристи продовжують працювати після початку знімання. Нам не терпиться почати виробництво продовження з нашим неймовірним акторським складом та знімальною командою, але це неможливо у зв’язку зі страйку сценаристів. Сподіваємося, що незабаром сторони укладуть справедливу угоду і ми зможемо повернутися до роботи. А поки — кінець зв’язку. Брати Даффер

«Дивні Дива» — не перша та вочевидь далеко не остання «жертва» страйку сценаристів у США. Днями Marvel довелося з тієї ж причини призупинити препродакшен «Блейду» з Магершалою Алі. Протест, найімовірніше, вплине і на інші великі проєкти, і не тільки Marvel, Netflix чи Apple TV+. Під загрозою опинилися фільми та серіали великих голлівудських студій, які вже перебувають у стадії виробництва, насамперед ті, де сюжети допрацьовуються вже під час знімання.

Залишається пригадати, що від самого початку (ще 2017 року) брати Даффер планували, що Stranger Things на як історію на 4-5 сезонів. У майбутньому за франшизою «Дивні Дива» нас чекає щонайменше анімаційний спіноф від Еріка Роблса («Фанбой і Чам Чам», «Глюкотехніки») і Flying Bark Productions, який продюсуватимуть брати Даффери, вистава-приквел, сюжет якої розгорнеться за 20 років до подій серіалу і розповість про юність Векни, головного лиходія шоу, а також VR-гра, де гравці примірять на себе роль Векни.