«Роби як я кажу, а не як я роблю»: Valve порушує власні правила щодо сторінки гри Deadlock у Steam

Valve, власниця Steam, викликала суперечки, порушивши власні правила оформлення для сторінки своєї нової гри Deadlock.

Розробник під псевдонімом 3DGlyptics звернув увагу на це порушення. У соціальних мережах він емоційно заявив: «Це не жарт. Valve активно порушує власні правила». Розробник наголосив, що компанія обійшла стандартний процес перевірки, який застосовується до інших ігор на платформі.

ATTENTION VALVE SOFTWARE. YOU ARE VIOLATING YOUR OWN RULES FOR THE DEADLOCK STORE PAGE.

— Ancient Egg ○ Wishlist ‣ B.C. Piezophile (@3DGlyptics) August 24, 2024