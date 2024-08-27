«Роби як я кажу, а не як я роблю»: Valve порушує власні правила щодо сторінки гри Deadlock у Steam

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Valve, власниця Steam, викликала суперечки, порушивши власні правила оформлення для сторінки своєї нової гри Deadlock.

Розробник під псевдонімом 3DGlyptics звернув увагу на це порушення. У соціальних мережах він емоційно заявив: «Це не жарт. Valve активно порушує власні правила». Розробник наголосив, що компанія обійшла стандартний процес перевірки, який застосовується до інших ігор на платформі.

ATTENTION VALVE SOFTWARE. YOU ARE VIOLATING YOUR OWN RULES FOR THE DEADLOCK STORE PAGE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION. pic.twitter.com/jb73cqYyG2 — Ancient Egg ○ Wishlist ‣ B.C. Piezophile (@3DGlyptics) August 24, 2024

Згідно з документацією Steamworks, розробники зобов’язані надати щонайменше п’ять скриншотів свого продукту на сторінці Steam. Однак на сторінці Deadlock відсутні будь-які скриншоти, натомість розміщений лише короткий 22-секундний тизер.

У березні 2024 року вже виникала подібна ситуація. Тоді під час розпродажу The Orange Box Valve додала до зображення заголовка на сторінці Steam наліпку «володар більш ніж 100 нагород». Це суперечило правилам платформи, які забороняють розміщувати оцінки, назви нагород та «маркетингові повідомлення про знижки» на графічних елементах. У тому випадку співробітник Valve Том Джардіно визнав помилку, і компанія швидко виправила порушення.

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Джерело: PCgamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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