Офіційно: застосунок Xbox на ПК додає ігри Steam та Battle.net

Агрегована ігрова бібліотека Xbox на ПК / Microsoft

Microsoft знову нагадує, що Windows — це не просто операційна система, а ще й майданчик для ігор. І щоб вам не довелося стрибати між десятком лаунчерів, компанія тестує нову функцію. В програмі Xbox для Windows з’явиться єдина бібліотека для ігор зі Steam, Battle.net та інших платформ. Так, тепер навіть Half-Life буде «жити» поруч із Halo — принаймні на екрані.

Функція поки що доступна лише для учасників програми Xbox Insider, але невдовзі обіцяють запустити її для всіх. Нова об’єднана бібліотека буде розгорнута в програмі Xbox пізніше цього року, а також на нових пристроях, таких як портативні консолі ROG Xbox Ally з процесором AMD Ryzen Z2.

Коли ви встановлюєте гру зі Steam чи Battle.net, вона автоматично з’являється у розділі My library та у списку нещодавно запущених ігор у бічному меню. Microsoft прагне зробити так, щоб програма Xbox стала єдиним «домом» для всіх ваших ПК-ігор. І так, компанія прямо натякає на конкуренцію зі SteamOS, тільки замість нової ОС — об’єднання сил Windows і Xbox.

За словами менеджерки проєкту Xbox Маніші Ози, з часом буде додана підтримка й інших ігрових магазинів. А якщо ви не хочете бачити, скажімо, Battle.net у своєму Xbox-застосунку, — можете сховати його в налаштуваннях. Все для комфорту.

Щоб спробувати цю функцію вже зараз, треба встановити Xbox Insider Hub, приєднатися до попереднього перегляду ПК-ігор — і ваша бібліотека почне виглядати геть інакше.

Microsoft давно хоче зробити Xbox програмою не лише для консолей. І схоже, що нарешті рухається в правильному напрямку — не з новими платформами, а з людською зручністю.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: The Verge