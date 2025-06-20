Єдиний користувач Steam з КНДР загадково зник — не хвилюйтеся, з Ним все нормально

Лідер КНДР Кім Чен Ин

Учора користувачі могли втратити інтернет-легенду — зі Steam зник єдиний гравець з Північної Кореї. Але Reddit зміг видихнути з полегшенням.

Чому взагалі в мережі взагалі помітили пропажу якогось геймера? На супутниковій мапі Steam є лише єдина зелена крапка в Пхеньяні. Це та сама точка, яка роками світиться в КНДР — бо більше там у Steam, схоже, ніхто не сидить. Спільнота на Reddit одразу помітила зникнення і почала будувати теорії. Але можна спати спокійно: юзер повернувся онлайн.

Отримати доступ до звичайного інтернету в КНДР — вкрай небезпечна і важка задача. Місцева влада впровадила свою інтрамережу Kwangmyong. Північнокорейські громадяни мають свій аналог браузера Naenara, локальні Facebook, Netflix і своєю версією Firefox. Там навіть є смарфтон, схожий на Huawei, що зберігає скриншоти кожні 5 хвилин. Тому та одна-єдина точка на карті стала інтернет-легендою — аж з 2013 року.

«Після багатьох років єдиний користувач Steam у Північній Кореї відключився», — написали в сабреддіті Steam.

А, як ми знаємо, на Reddit «дуріють» від можливості побудувати безліч теорій. Хтось припустив, що користувача могли заарештувати, інші уявляли його дитиною в посольстві, яка вперше вирішила вийти на вулицю. Деякі навіть жартували, що це сам Кім Чен Ин, який тимчасово пішов з онлайну, бо оновлює свій GPU.

Інтернет-переполох закінчився спокійно: той Самий користувач Steam у Північній Кореї знову онлайн. Теорії можна відкласти до наступного дня, коли геймер захоче «понюхати повітря» за межами кімнати.

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Джерело: PC Gamer