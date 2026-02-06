tradfi
Розділення вогню та електрики: китайська Svolt створила батарею, яка "врятує" пасажирів електрокара під час пожежі

Вадим Карпусь

Автор новин

Розділення вогню та електрики: китайська Svolt створила батарею, яка "врятує" пасажирів електрокара під час пожежі
Батарея Dragon Armor 3.0

Компанія Svolt заявила про серйозний прорив у безпеці тягових батарей. За словами виробника, нова батарея Dragon Armor 3.0 уперше в галузі досягла так званого принципу “розділення вогню та електрики” — коли електричні контакти фізично відокремлені від каналів скидання тиску. Це дозволяє спрямовано відводити полум’я під час теплового вибуху подалі від салону автомобіля.


Ключова ідея полягає в конструктивному поділі елементів. Позитивний електричний вивід розміщений з одного боку, а канал скидання тиску й вогню — з протилежного. Кожен із них має власний шлях, що створює фізичну ізоляцію. У разі теплового розгону полум’я спрямовується вниз і назовні, а не в бік салону автомобіля. Як наголошує Svolt, за такої схеми вогонь ніколи не досягає пасажирського відсіку.

Окремо компанія заявляє, що Dragon Armor 3.0 стала першою батареєю, яка поєднує призматичні (квадратні) елементи з інтеграцією CTC/CTB (Cell-to-Chassis / Cell-to-Body) і водночас зберігає розділення систем термокерування. Завдяки цьому загальна місткість батареї зростає на 7-10% при тих самих габаритах пакета, а висота елементів збільшена на 5 мм. Верхня частина комірки витримує механічне навантаження, тоді як нижня забезпечує скидання тиску та спільний простір для захисту під час зіткнень.

У поєднанні з технологією рідинно-твердого стану Dragon Armor 3.0 демонструє низку покращень у сфері безпеки. Температура самонагріву комірки зросла на 8 °C, час безпечного запасу збільшився на 10%, температура ініціації теплового розгону підвищилася на 5 °C, а ймовірність самого теплового розгону зменшилася на 25%.


Svolt також підтвердила плани швидкого запуску серійного виробництва Dragon Armor 3.0. Передбачено два варіанти батарейних пакетів: 86 кВт·год для плагін-гібридів і 115 кВт·год для повністю електричних автомобілів. Для версії на 86 кВт·год заявлено зростання ресурсу батареї більш ніж на 10%, а запас ходу в чисто електричному режимі перевищує 400 км.

Система Dragon Armor Battery вперше з’явилася 15 грудня 2022 року. У версіях із LFP-комірками вона забезпечує до 800 км електричного запасу ходу, а у виконанні з NCM-елементами підтримує швидку зарядку 4C.

Джерело: carnewschina

arrow left
arrow right
