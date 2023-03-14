Rozetka під час війни: повернення до довоєнних показників та зруйновані плани з продажу бізнесу Kaspi.kz щонайменше за $1 млрд

Співвласник інтернет‑магазину Rozetka Владислав Чечоткін дав велике інтерв’ю ресурсу Forbes, в якому розповів про роботу його бізнесу до та під час повномасштабного російського вторгнення. Ми обрали найцікавіші моменти та коротко розповімо про них.

Перші тижні війни

У березні 2022 року Чечоткін, написав команді відчайдушного листа, в якому назвав свій бізнес «літаком у смертельному піке» та зазначив, що всі досягнення зруйнувалися «у нас на очах». Росіяни тоді атакували Київ, головний склад опинився на лінії вогню, 270 магазинів Rozetka було зачинено. На той час торгівля майже зупинилася – за три тижні з початку війни виторг Rozetka становив 23 млн грн. Для порівняння: у грудні 2021 року компанія продала товарів на 4 млрд грн.

Крім того, російський напад зірвав угоду, яка мала зробити Чечоткіна мільярдером. Наприкінці 2021 року з’явилась інформація, що казахстанський фінтех‑гігант Kaspi.kz збирається придбати великий український інтернет-магазин. Ходили чутки, що це можуть бути маркетплейси Kasta або Rozetka. Джерела Forbes зазначають, що вже готувалась угода з продажу Rozetka, цей бізнес оцінили в суму між $1 млрд і $3 млрд. До закриття угоди, начебто, залишалось кілька тижнів, але всі плани зруйнувала війна. А вже в березні 2022 року неназваний покупець запропонував Чечоткіну за компанію суму в діапазоні $2–10 млн, що бізнесмен сприйняв як образу.

Відновлення бізнесу

Наразі, завдяки героїчним зусиллям ЗСУ, Rozetka майже повернула втрачені позиції. Вже в серпні минулого року, за словами Чечоткіна, ситуація з виторгом стала близькою до довоєнної, але не розкриває фінансових показників компанії. За даними YouControl, виторг основної юрособи Rozetka, «Розетка.юа», становить 21,2 млрд грн.

Нині деякі показники Rozetka навіть випереджають довоєнні. Наприклад, у лютому 2022 року компанія налічувала 270 магазинів, а в лютому 2023 року їх кількість вже зросла до 297. Більшість торговельних точок – власні.

Однак відвідуваність Rozetka ще не відновилася до показників 2021 року. У грудні 2022 року вона становила 40 млн відвідувань на місяць. Наприкінці травня Rozetka отримувала майже 65% трафіку від довоєнного.

Синергія з малим бізнесом

Багато в чому компанію врятувала активність малих підприємців, які торгують на її маркетплейсі. Вони швидко підлаштовували пропозицію під різкі зміни попиту з боку споживачів. Навесні продавці наситили платформу тактичними товарами, восени – пристроями для зарядження.

Великі компанії не завжди можуть реагувати настільки ж оперативно. Постачальники зупинили кредитні лінії та надавали товар за передоплатою. Борги ритейлера перед ними сягали у травні 2 млрд грн. Кілька великих постачальників розповіли, що Rozetka змогла розрахуватися з боргами до кінця року.

Щоб заохотити невеликих продавців, Rozetka на початку березня на два тижні скасувала комісію за продажі на маркетплейсі. До війни незалежні постачальники сплачували близько 20% роздрібної ціни свого товару. Комісію повернули у квітні. Проте на деякі категорії товарів комісії були пільговими або взагалі відсутніми. Так, на зарядні пристрої Rozetka зменшила комісійні до 7%. На тактичні товари комісію було скасовано взагалі. За оцінкою Чечоткіна, кількість продавців на маркетплейсі зросла на 30%, якщо порівняти з минулим роком. Дуже зросла доля дрібних продавців.

Компанія не збирається зупинятись лише на відновленні до довоєнних показників. Наразі керівництво займається розширенням бізнесу та виводить бренд Rozetka на ринок Польщі.