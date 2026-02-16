tradfi
Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах

Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах
Apple готує до запуску новий доступний MacBook, і Марк Гурман з Bloomberg вже поділився деякими подробицями про цей пристрій. За його словами, компанія застосує новий виробничий процес для виготовлення алюмінієвого корпусу. Це узгоджується з попередніми повідомленнями про використання елементів термодизайну, подібних до тих, що застосували в iPhone 16 Pro. Там застосовували алюмінієву підструктуру з графітовим покриттям для покращеного відведення тепла.


Новий бюджетний Apple MacBook отримає чип A18 Pro, який уже працює в iPhone 16 Pro Max. Це означає перехід з традиційних M-серій на мобільний A-чип заради зниження вартості. Дисплей матиме діагональ 12,9 дюйма. За інформацією з Тайваню, таку модель оснастять лише 8 ГБ оперативної пам’яті, хоча раніше очікувалося використання 12 ГБ пам’яті. Та криза на цьому ринку й намагання знизити ціну кінцевого пристрою внесли корективи. Тому майбутній ноутбук навіть матиме на 4 ГБ менше пам’яті, ніж сучасний iPhone 17 Pro.

Серед інших очікуваних характеристик згадують:

  • контролер USB 3.2 Gen 2 зі швидкістю до 10 Гбіт/с (1,25 ГБ/с);
  • відсутність контролерів Thunderbolt;
  • алюмінієве шасі на базі конструкції MacBook Air, але зі спрощеною конфігурацією;
  • трекпад з тактильним зворотнім відгуком;
  • клавіатура без підсвічування.

Очікувана ціна нового Apple MacBook становить від $699 до $799. Попередні оцінки називали старт у діапазоні $500–600. Хай там як, поточні дані також вказують на планку нижче $1000. Apple розраховує продавати від 5 млн до 8 млн пристроїв на рік. Компанія планує окремий захід у березні, де також можуть дебютувати нові MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max. Тобто за один тиждень ринок може отримати одразу три нові MacBook.


Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах

Окрема ставка робиться на кольори. За словами Гурмана, компанія тестувала світло-жовтий, світло-зелений, синій, рожевий, класичний сріблястий і темно-сірий варіанти. Не всі дійдуть до релізу, але підхід змінює багаторічну традицію стриманих “професійних” відтінків. Apple явно орієнтується на студентську аудиторію й розширення частки ринку.

Джерело: wccftech, phonearena

