Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам'яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple MacBook

Apple готує до запуску новий бюджетний MacBook, який може стати найдоступнішим ноутбуком компанії за останні роки. За даними тайванського видання Mirror Daily, пристрій коштуватиме від $699 до $799 і отримає низку спрощень, зокрема лише 8 ГБ оперативної пам’яті. Такий крок пов’язують із глобальними обмеженнями на постачання пам’яті та прагненням зберегти низьку роздрібну ціну.


Ключова особливість нового MacBook — процесор Apple A18 Pro. Це той самий чип, який встановлюють в iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. За рівнем продуктивності він приблизно відповідає Apple M1, але має вищу енергоефективність. Саме це може дозволити зробити ноутбук тоншим, легшим і з тривалим часом автономної роботи.

Попри ранні чутки про 12 ГБ оперативної пам’яті, фінальна конфігурація, за інформацією джерел, обмежиться 8 ГБ. Це навіть на 4 ГБ менше, ніж в сучасному iPhone 17 Pro. До 2024 року такий обсяг був базовим для більшості MacBook, однак на тлі сучасних вимог це виглядає кроком назад. Водночас саме така конфігурація дозволяє Apple втримати ціну в межах $699-$799. Для порівняння, нині найдешевший MacBook Air коштує від $899.


Екран також стане компактнішим. Новинка отримає 12,9-дюймову панель замість 13,6-дюймового дисплея, який раніше приписували цьому ноутбуку. Як візуальну відмінність Apple планує використати яскраві кольори корпусу — серед варіантів згадують жовтий та рожевий відтінок goose pink.

Серед інших очікуваних характеристик:

  • контролер USB 3.2 Gen 2 зі швидкістю до 10 Гбіт/с (1,25 ГБ/с);
  • відсутність Thunderbolt;
  • алюмінієвий корпус, імовірно на базі шасі MacBook Air, але зі спрощеною начинкою;
  • тактильний трекпад;
  • клавіатура без підсвічування.

За оцінками Apple, компанія вже забезпечила достатні постачання пам’яті та планує продавати від 5 до 8 млн таких MacBook щороку. Це вказує на високі очікування щодо попиту, особливо серед користувачів, яким потрібен ноутбук для офісних задач, навчання та роботи в браузері.

Спецпроєкти
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Джерело: wccftech, notebookcheck

