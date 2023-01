«Розминка перед Рамштайн-8»: БМП Stryker та CV90, САУ Acher та Caesar – рекордна міжнародна військова допомога Україні

Очікується, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) буде розв’язане питання з постачанням танків Leopard 2 Німеччиною та іншими країнами, а також оголошено про постачання безлічі броньованих бойових машин. Однак перед зустріччю багато держав уже оголосили про нові постачання озброєнь до України, розмір та номенклатура яких вражає.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про передачу Україні 155-мм гаубиць Archer B (шведські ЗМІ неофіційно говорять про 12 одиниць, а в майбутньому – про 24), 50 одиниць БМП CV90 і ПТРК NLAW. Загальна вартість пакета допомоги – $419 млн. Якість озброєння, що надається, – найвища: САУ Archer і бойові машини CV90 вважаються одними з найкращих у своєму роді.

Преса Швеції говорить про невелику кількість у країні кваліфікованих інструкторів і навчальних центрів, здатних навчити українських військових, що може потенційно обмежувати кількість озброєння, що передається.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про постачання в Україну 200 броньованих машин Senator. Партія вартістю $90 млн є частиною $500 млн, виділених Канадою для військової допомоги Україні. Крім того, раніше було заявлено про постачання комплексу ППО NASAMS.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив розгляд питання про передачу Україні танків Leopard 2, але рішення щодо них поки що не прийняте.

Крім раніше прийнятого рішення відправити в Україну 14 танків Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog та інших озброєнь, міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес оголосив про надання 600 ракет Brimstone класу повітря-земля або земля-земля, що запускається. наземних установок Дальність польоту Brimstone II при запуску з літака понад 60 км.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив про направлення в Україну 19 САУ Caesar французького виробництва. 155-мм самохідна артилерійська установка вже добре зарекомендувала себе в боях проти російських окупантів. Данія передала усі наявні у неї Caesar. Частина – не в кращому технічному стані, але Україна наполягала на передачі.

Балтійські країни, котрі знають на власному досвіді, що таке російська окупація, надають Україні найбільшу допомогу у відсотку від власного ВВП.

19 січня Латвія передала 2 вертольоти Мі-17, партію ПЗРК Stinger, БПЛА та кулеметів. Також країна бере активну участь у навчанні українських військових. Цього тижня міністр оборони Латвії Інара Мурнієце відвідала Україну.

