«Розминка перед Рамштайн-8»: БМП Stryker та CV90, САУ Acher та Caesar – рекордна міжнародна військова допомога Україні

Очікується, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) буде розв’язане питання з постачанням танків Leopard 2 Німеччиною та іншими країнами, а також оголошено про постачання безлічі броньованих бойових машин. Однак перед зустріччю багато держав уже оголосили про нові постачання озброєнь до України, розмір та номенклатура яких вражає.
Швеція
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про передачу Україні 155-мм гаубиць Archer B (шведські ЗМІ неофіційно говорять про 12 одиниць, а в майбутньому – про 24), 50 одиниць БМП CV90 і ПТРК NLAW. Загальна вартість пакета допомоги – $419 млн. Якість озброєння, що надається, – найвища: САУ Archer і бойові машини CV90 вважаються одними з найкращих у своєму роді.
Преса Швеції говорить про невелику кількість у країні кваліфікованих інструкторів і навчальних центрів, здатних навчити українських військових, що може потенційно обмежувати кількість озброєння, що передається.
Канада
Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про постачання в Україну 200 броньованих машин Senator. Партія вартістю $90 млн є частиною $500 млн, виділених Канадою для військової допомоги Україні. Крім того, раніше було заявлено про постачання комплексу ППО NASAMS.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив розгляд питання про передачу Україні танків Leopard 2, але рішення щодо них поки що не прийняте.
Великобританія
Крім раніше прийнятого рішення відправити в Україну 14 танків Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog та інших озброєнь, міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес оголосив про надання 600 ракет Brimstone класу повітря-земля або земля-земля, що запускається. наземних установок Дальність польоту Brimstone II при запуску з літака понад 60 км.
Данія
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив про направлення в Україну 19 САУ Caesar французького виробництва. 155-мм самохідна артилерійська установка вже добре зарекомендувала себе в боях проти російських окупантів. Данія передала усі наявні у неї Caesar. Частина – не в кращому технічному стані, але Україна наполягала на передачі.
Латвія, Естонія, Литва
Балтійські країни, котрі знають на власному досвіді, що таке російська окупація, надають Україні найбільшу допомогу у відсотку від власного ВВП.
19 січня Латвія передала 2 вертольоти Мі-17, партію ПЗРК Stinger, БПЛА та кулеметів. Також країна бере активну участь у навчанні українських військових. Цього тижня міністр оборони Латвії Інара Мурнієце відвідала Україну.
Thank you @oleksiireznikov for the meeting in Kyiv. Latvia is a strong ally of Ukraine. We will continue to support 🇺🇦 military with weapons and training. New military donation from 🇱🇻are on the way, including drones, Stingers, mashine guns with ammunition as well as helicopters pic.twitter.com/o4OwLs0lyn
— Ināra Mūrniece (@IMurniece) January 18, 2023
Естонія надала понад 20 гаубиць FH70 та Д30 калібрів 155 мм та 122 мм, відповідно. Найбільший пакет допомоги від Естонії оцінюється в €113 млн. Таким чином, військова допомога Естонії Україні збільшиться до €370 млн – трохи більше ніж 1% від ВВП Естонії, повідомила пресслужба уряду.
Литва передала десятки зенітних знарядь L-70 та два вертольоти Мі-8, ЗРК Stinger та засоби для боротьби з дронами. Раніше Київ відвідав президент Гітанас Науседа. Литовська допомога оцінюється у €125 млн.
Польща
Новий польський пакет складається з зенітних знарядь С-60 з боєзапасом 70 000 одиниць. Це відносно стара, але ефективна зброя у боротьбі проти загроз з неба.
Зенітна гармата С-60
США
Через різницю у часі США останніми оприлюднили новий пакет військової допомоги. Озброєння на $2,5 млрд включають:
- 8 ЗРК Avenger
- 90 БТР Stryker
- 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW
- 53 БТР (MRAP)
- 350 бронеавтомобілів 350
- 12 транспортників для боєприпасів
- 22 буксирувальники озброєнь
- 6 командно-штабних машин
- Величезна кількість артилерійських, ракетних та стрілецьких боєприпасів
Також США та Ізраїль ухвалили рішення про передачу Україні амуніції з американських складів в Ізраїлі. За даними преси, частина допомоги вже в Європі. Допомога в Україні також надійде з американських складів у Південній Кореї.
Всі пакети допомоги включають велику кількість боєприпасів, допоміжного обладнання, запасних частин. Найбільшу номенклатуру та кількість надали США.
Рамштайн та після нього: подальша військова допомога
19 січня міністри оборони та представники Естонії, Великобританії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чеської Республіки, Нідерландів та Словаччини зустрілися для обговорення подальшої допомоги Україні та підписали спільну заяву. У ньому представники 9 країн вкотре засудили агресію росії, атаки цивільного населення та інфраструктури, які є воєнними злочинами. Країни зобов’язалися й надалі надавати всебічну допомогу, допомагаючи Україні не лише оборонятися, а й звільняти території та координуватися між собою у цьому питанні. Кожна з держав взяла на себе конкретні зобов’язання:
- Данія продовжить надавати військову допомогу та навчати військових
- Чеська Республіка продовжить військову допомогу, а також створення та ремонт військової техніки для України на своїх підприємствах, для чого збільшить виробничі потужності
- Естонія продовжить підготовку персоналу та посильне надання військової допомоги
- Латвія продовжить навчання солдатів, постачання озброєння, боєприпасів та запасних частин
- Литва продовжить постачання озброєнь та фінансування їхньої закупівлі на міжнародному ринку спільно з Великобританією
- Польща продовжить постачання, у тому числі 155-мм гаубиць KRAB та різних боєприпасів, а також навчання інженерного, медичного та іншого персоналу
- Словаччина продовжить військові поставки та зусилля щодо розблокування постачання з різних країн, включаючи важке озброєння та танки.
- Британія координуватиме спільне надання країнами військової допомоги, навчатиме 20 000 українських військових у 2023 році та продовжить постачання.
- Нідерланди поставлять комплекс Patriot та візьмуть участь у фінансуванні закупівлі танків для України
Крім цього, Франція обмірковує постачання танків Leclerc, а США працюють з 9 країнами Латинської Америки, щоб почати постачати в Україну радянське озброєння та боєприпаси, що є у них.
Фінляндія вже сьогодні анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн, що є наймасштабнішим з початку війни. У ньому будуть боєприпаси та важка техніка, номенклатура озброєння не розголошується.
Ситуація з постачанням німецьких танків Leopard 2 непроста через політичну протидію в Німеччині, але багато країн рішуче налаштовані в цьому питанні та чинять тиск на неї. Найбільш різко виступила Польща – прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова постачати танки без згоди Німеччини, але дуже сподівається на нього. США останніми днями ведуть напружені переговори з цього приводу. Німецький концерн Rheinmetall заявив про можливість постачання понад 100 бойових танків Leopard 1, Leopard 2 і Challenger 1, якщо уряд Німеччини погодиться.
На майбутньому засіданні Контактної групи з питань оборони України питання, швидше за все, буде вирішено. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, деякі країни точно передадуть танки Leopard, а Україна отримає сотні одиниць важкої броньованої техніки.
Джерела: U.S. Department of Defence, GOV.UK, Cornucopia, Мілітарний, Delfi, Sky News, DW, The Guardian, ERR та інші.