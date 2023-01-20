«Розминка перед Рамштайн-8»: БМП Stryker та CV90, САУ Acher та Caesar – рекордна міжнародна військова допомога Україні

Очікується, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) буде розв’язане питання з постачанням танків Leopard 2 Німеччиною та іншими країнами, а також оголошено про постачання безлічі броньованих бойових машин. Однак перед зустріччю багато держав уже оголосили про нові постачання озброєнь до України, розмір та номенклатура яких вражає.

Швеція

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про передачу Україні 155-мм гаубиць Archer B (шведські ЗМІ неофіційно говорять про 12 одиниць, а в майбутньому – про 24), 50 одиниць БМП CV90 і ПТРК NLAW. Загальна вартість пакета допомоги – $419 млн. Якість озброєння, що надається, – найвища: САУ Archer і бойові машини CV90 вважаються одними з найкращих у своєму роді.

Преса Швеції говорить про невелику кількість у країні кваліфікованих інструкторів і навчальних центрів, здатних навчити українських військових, що може потенційно обмежувати кількість озброєння, що передається.

Канада

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про постачання в Україну 200 броньованих машин Senator. Партія вартістю $90 млн є частиною $500 млн, виділених Канадою для військової допомоги Україні. Крім того, раніше було заявлено про постачання комплексу ППО NASAMS.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив розгляд питання про передачу Україні танків Leopard 2, але рішення щодо них поки що не прийняте.

Великобританія

Крім раніше прийнятого рішення відправити в Україну 14 танків Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog та інших озброєнь, міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес оголосив про надання 600 ракет Brimstone класу повітря-земля або земля-земля, що запускається. наземних установок Дальність польоту Brimstone II при запуску з літака понад 60 км.

Данія

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив про направлення в Україну 19 САУ Caesar французького виробництва. 155-мм самохідна артилерійська установка вже добре зарекомендувала себе в боях проти російських окупантів. Данія передала усі наявні у неї Caesar. Частина – не в кращому технічному стані, але Україна наполягала на передачі.

Латвія, Естонія, Литва

Балтійські країни, котрі знають на власному досвіді, що таке російська окупація, надають Україні найбільшу допомогу у відсотку від власного ВВП.

19 січня Латвія передала 2 вертольоти Мі-17, партію ПЗРК Stinger, БПЛА та кулеметів. Також країна бере активну участь у навчанні українських військових. Цього тижня міністр оборони Латвії Інара Мурнієце відвідала Україну.

Thank you @oleksiireznikov for the meeting in Kyiv. Latvia is a strong ally of Ukraine. We will continue to support 🇺🇦 military with weapons and training. New military donation from 🇱🇻are on the way, including drones, Stingers, mashine guns with ammunition as well as helicopters pic.twitter.com/o4OwLs0lyn — Ināra Mūrniece (@IMurniece) January 18, 2023

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Естонія надала понад 20 гаубиць FH70 та Д30 калібрів 155 мм та 122 мм, відповідно. Найбільший пакет допомоги від Естонії оцінюється в €113 млн. Таким чином, військова допомога Естонії Україні збільшиться до €370 млн – трохи більше ніж 1% від ВВП Естонії, повідомила пресслужба уряду.

Литва передала десятки зенітних знарядь L-70 та два вертольоти Мі-8, ЗРК Stinger та засоби для боротьби з дронами. Раніше Київ відвідав президент Гітанас Науседа. Литовська допомога оцінюється у €125 млн.

Польща

Новий польський пакет складається з зенітних знарядь С-60 з боєзапасом 70 000 одиниць. Це відносно стара, але ефективна зброя у боротьбі проти загроз з неба.

Зенітна гармата С-60

США

Через різницю у часі США останніми оприлюднили новий пакет військової допомоги. Озброєння на $2,5 млрд включають:

8 ЗРК Avenger

90 БТР Stryker

59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW

53 БТР (MRAP)

350 бронеавтомобілів 350

12 транспортників для боєприпасів

22 буксирувальники озброєнь

6 командно-штабних машин

Величезна кількість артилерійських, ракетних та стрілецьких боєприпасів

Також США та Ізраїль ухвалили рішення про передачу Україні амуніції з американських складів в Ізраїлі. За даними преси, частина допомоги вже в Європі. Допомога в Україні також надійде з американських складів у Південній Кореї.

Всі пакети допомоги включають велику кількість боєприпасів, допоміжного обладнання, запасних частин. Найбільшу номенклатуру та кількість надали США.

Рамштайн та після нього: подальша військова допомога

19 січня міністри оборони та представники Естонії, Великобританії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чеської Республіки, Нідерландів та Словаччини зустрілися для обговорення подальшої допомоги Україні та підписали спільну заяву. У ньому представники 9 країн вкотре засудили агресію росії, атаки цивільного населення та інфраструктури, які є воєнними злочинами. Країни зобов’язалися й надалі надавати всебічну допомогу, допомагаючи Україні не лише оборонятися, а й звільняти території та координуватися між собою у цьому питанні. Кожна з держав взяла на себе конкретні зобов’язання:

Данія продовжить надавати військову допомогу та навчати військових

Чеська Республіка продовжить військову допомогу, а також створення та ремонт військової техніки для України на своїх підприємствах, для чого збільшить виробничі потужності

Естонія продовжить підготовку персоналу та посильне надання військової допомоги

Латвія продовжить навчання солдатів, постачання озброєння, боєприпасів та запасних частин

Литва продовжить постачання озброєнь та фінансування їхньої закупівлі на міжнародному ринку спільно з Великобританією

Польща продовжить постачання, у тому числі 155-мм гаубиць KRAB та різних боєприпасів, а також навчання інженерного, медичного та іншого персоналу

Словаччина продовжить військові поставки та зусилля щодо розблокування постачання з різних країн, включаючи важке озброєння та танки.

Британія координуватиме спільне надання країнами військової допомоги, навчатиме 20 000 українських військових у 2023 році та продовжить постачання.

Нідерланди поставлять комплекс Patriot та візьмуть участь у фінансуванні закупівлі танків для України

Крім цього, Франція обмірковує постачання танків Leclerc, а США працюють з 9 країнами Латинської Америки, щоб почати постачати в Україну радянське озброєння та боєприпаси, що є у них.

Фінляндія вже сьогодні анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн, що є наймасштабнішим з початку війни. У ньому будуть боєприпаси та важка техніка, номенклатура озброєння не розголошується.

Ситуація з постачанням німецьких танків Leopard 2 непроста через політичну протидію в Німеччині, але багато країн рішуче налаштовані в цьому питанні та чинять тиск на неї. Найбільш різко виступила Польща – прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова постачати танки без згоди Німеччини, але дуже сподівається на нього. США останніми днями ведуть напружені переговори з цього приводу. Німецький концерн Rheinmetall заявив про можливість постачання понад 100 бойових танків Leopard 1, Leopard 2 і Challenger 1, якщо уряд Німеччини погодиться.

На майбутньому засіданні Контактної групи з питань оборони України питання, швидше за все, буде вирішено. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, деякі країни точно передадуть танки Leopard, а Україна отримає сотні одиниць важкої броньованої техніки.

Джерела: U.S. Department of Defence, GOV.UK, Cornucopia, Мілітарний, Delfi, Sky News, DW, The Guardian, ERR та інші.