Новини Ігри 19.08.2025 comment views icon

Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"
The First Descendant / Nexon

Скучили за скандалами з ШІ? А от студії Nexon нудьгувати часу немає — користувачі хейтять розробника та видавця The First Descendant за дивну рекламу в TikTok.

У роликах вони використали вигаданих стрімерів, окрім одного, які закликали грати в The First Descendant. Але виключенням став DanieltheDemon — реальна людина. Користувач на Reddit заявив, що за 15 хвилин у TikTok він побачив щонайменше чотири такі ШІ-відео та ще два неякісні. Автор посту підкреслив, що проблема не у використанні генеративного ШІ саме по собі, а в тому, що образ стрімера використали без згоди.

“Це справжній удар під дих для контент-мейкерів TFD — використовувати ШІ для таких реклам замість реальних творців, особливо враховуючи, що до програми Nexon Creators зареєстровано понад 8,8 тисячі людей”, — пише користувач.

Інші реагували також різко. Деякі побачивши ролики подумали, що вони фейкові або вірусні, чи якась інша спроба фішингу. Звичайно Nexon помітила хейт, але замість виправдань чи вибачень (принаймні перед стрімером) — вони видаляють коментарі з критикою. Дехто помітив, що офіційний TikTok-акаунт The First Descendant “перезавантажує рекламу”, коли негативу стає занадто багато.

Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"

Невдовзі на ШІ-ролики відреагував DanieltheDemon. Він підтвердив, що до Nexon жодного стосунку не має. Його TikTok має кілька вірусних роликів із мільйонами переглядів, тому саме вони стали зручною мішенню для копіювання.

“Я не маю жодного зв’язку чи контракту з The First Descendant. Вони вкрали моє обличчя та реакції з мого найвіруснішого відео, використали ШІ, щоб змінити те, що я кажу, і додали голос, який мені не належить. Я не давав згоди на використання моєї зовнішності…” — написав стрімер в коментарях.

Nexon пояснила, що ці відео пройшли через TikTok Creative Challenge і формально перевірялися на авторські права. Але компанія визнала, що “деякі обставини здаються недоречними”. Студія заявила про спільне розслідування з TikTok. Жодних вибачень чи прямого підтвердження використання ШІ у зверненні не прозвучало.

Нещодавно в схожий скандал потрапили розробники Frostpunk з їхнім новим проєктом The Alters. 11 bit Studios довелося визнати, що вони використовували ШІ під час розробки гри. Принаймні треба визнати, що вони не крали зовнішність людей та чесно сказали про свої помилки.

Джерело: Eurogamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер
Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження
Ubisoft розкрила плани на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
Автопілот в Cyberpunk 2077 працює на 3/10 — гравці скаржаться на аварії та хаос на дорогах
Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз
Колишній бізнес-директор Google X назвав "100% нісенітницею" створення нових робочих місць завдяки ШІ
Ти був мені "другом", а став "офісним клерком": користувачі в розпачі від GPT-5
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів
The Witcher 3 отримала мод, який відкриває весь палац Боклера з таємною кімнатою
Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року
Ілон Маск схвалює: Grok навчився генерувати фото та відео 18+
Злий жарт від Microsoft: звільнених працівників замінять на ШІ, який вони ж і розробили
Люди все ще кращі: програміст обійшов ШІ OpenAI у 10-годинному марафоні кодування
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Більше перехоплювачів «Шахедів»: Міноборони та екскерівник Google Ерік Шмідт підписали меморандум про виробництво дронів
Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Колекційне видання Ghost of Yotei коштує $250 — маска, цуба і монети, але без раннього доступу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати