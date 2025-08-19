Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"

The First Descendant / Nexon

Скучили за скандалами з ШІ? А от студії Nexon нудьгувати часу немає — користувачі хейтять розробника та видавця The First Descendant за дивну рекламу в TikTok.

У роликах вони використали вигаданих стрімерів, окрім одного, які закликали грати в The First Descendant. Але виключенням став DanieltheDemon — реальна людина. Користувач на Reddit заявив, що за 15 хвилин у TikTok він побачив щонайменше чотири такі ШІ-відео та ще два неякісні. Автор посту підкреслив, що проблема не у використанні генеративного ШІ саме по собі, а в тому, що образ стрімера використали без згоди.

“Це справжній удар під дих для контент-мейкерів TFD — використовувати ШІ для таких реклам замість реальних творців, особливо враховуючи, що до програми Nexon Creators зареєстровано понад 8,8 тисячі людей”, — пише користувач.

Інші реагували також різко. Деякі побачивши ролики подумали, що вони фейкові або вірусні, чи якась інша спроба фішингу. Звичайно Nexon помітила хейт, але замість виправдань чи вибачень (принаймні перед стрімером) — вони видаляють коментарі з критикою. Дехто помітив, що офіційний TikTok-акаунт The First Descendant “перезавантажує рекламу”, коли негативу стає занадто багато.

Невдовзі на ШІ-ролики відреагував DanieltheDemon. Він підтвердив, що до Nexon жодного стосунку не має. Його TikTok має кілька вірусних роликів із мільйонами переглядів, тому саме вони стали зручною мішенню для копіювання.

“Я не маю жодного зв’язку чи контракту з The First Descendant. Вони вкрали моє обличчя та реакції з мого найвіруснішого відео, використали ШІ, щоб змінити те, що я кажу, і додали голос, який мені не належить. Я не давав згоди на використання моєї зовнішності…” — написав стрімер в коментарях.

Nexon пояснила, що ці відео пройшли через TikTok Creative Challenge і формально перевірялися на авторські права. Але компанія визнала, що “деякі обставини здаються недоречними”. Студія заявила про спільне розслідування з TikTok. Жодних вибачень чи прямого підтвердження використання ШІ у зверненні не прозвучало.

Нещодавно в схожий скандал потрапили розробники Frostpunk з їхнім новим проєктом The Alters. 11 bit Studios довелося визнати, що вони використовували ШІ під час розробки гри. Принаймні треба визнати, що вони не крали зовнішність людей та чесно сказали про свої помилки.

Джерело: Eurogamer