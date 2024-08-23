Розробниця Baldur’s Gate 3 пестила пачку Oreo, щоб зробити «правильну» секс-сцену з Імператором (відео)

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Мабуть, в дитинстві мама їй не забороняла гратися з їжею.

Обережно! Далі спойлери.

Baldur’s Gate 3 вражає гравців не лише захопливим сюжетом, а й сексуальними сценами. Серед них особливо виділяється можливість романтичного зближення з ілітидом — істотою зі щупальцями на обличчі.

Студія Larian Studios поділилася незвичайним методом, який використала їхня розробниця Елоді Чезеллі для створення реалістичної анімації. Вона гладила пачку печива Oreo з кремовою начинкою, імітуючи рухи персонажа, який пестить щупальце монстра.

Since we’re sharing a behind-the-scenes look at how Baldur’s Gate 3 was made, here’s our Senior Cinematic Artist, @HighLODLar, stroking a pack of cream-filled biscuits as a reference for the tentacle-stroking animation during the sex scene with the Emperor. Yes, really. pic.twitter.com/7AgmY66LDm — Larian Studios (@larianstudios) August 22, 2024

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У грі ця сцена відбувається з персонажем на ім’я Імператор — ілітидом, який виявляється таємничим натхненником снів головного героя. Гравці, які вирішать пробачити його маніпуляції, зможуть обрати інтимну взаємодію із цією істотою.

Larian Studios з гумором підкреслили, що печиво «дало згоду» на участь у зніманнях. Офіційний акаунт Baldur’s Gate 3 у соціальних мережах прокоментував: «Деякі речі, мабуть, варто залишати за кадром».

Baldur’s Gate 3 — це рольова відеогра від Larian Studios, яка продовжує легендарну серію, що ґрунтується на всесвіті Dungeons & Dragons. Гра вирізняється глибоким, розгалуженим сюжетом, детально опрацьованим фентезійним світом і складною системою покрокових боїв. Baldur’s Gate 3 отримала численні престижні нагороди, включно із шістьма перемогами на The Game Awards 2023, серед яких «Гра року» та «Найкраща рольова гра». Критики та гравці високо оцінили гру, що підтверджується її середнім балом 96 зі 100 на агрегаторі рецензій Metacritic.

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Нагадаємо, нещодавно Larian поділилися статистикою про те, як гравці проходили Baldur’s Gate 3.

Джерело: Gamesradar

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