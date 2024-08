Розробниця Baldur’s Gate 3 пестила пачку Oreo, щоб зробити «правильну» секс-сцену з Імператором (відео)

Мабуть, в дитинстві мама їй не забороняла гратися з їжею.

Обережно! Далі спойлери.

Baldur’s Gate 3 вражає гравців не лише захопливим сюжетом, а й сексуальними сценами. Серед них особливо виділяється можливість романтичного зближення з ілітидом — істотою зі щупальцями на обличчі.

Студія Larian Studios поділилася незвичайним методом, який використала їхня розробниця Елоді Чезеллі для створення реалістичної анімації. Вона гладила пачку печива Oreo з кремовою начинкою, імітуючи рухи персонажа, який пестить щупальце монстра.

Since we’re sharing a behind-the-scenes look at how Baldur’s Gate 3 was made, here’s our Senior Cinematic Artist, @HighLODLar, stroking a pack of cream-filled biscuits as a reference for the tentacle-stroking animation during the sex scene with the Emperor.

Yes, really. pic.twitter.com/7AgmY66LDm

— Larian Studios (@larianstudios) August 22, 2024