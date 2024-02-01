RTX CHIMERA — потужна мікрохвильова зброя для збиття безпілотників пройшла критичне випробування

Давня ідея використання спрямованої енергії для протиповітряної оборони, можливо, щойно перетнула важливий поріг. У тритижневій серії випробувань, проведених у Дослідницькій лабораторії ВПС США, експериментальна мікрохвильова установка CHIMERA змогла створити й утримати потужний промінь на різних статичних і динамічних повітряних цілях, повідомила компанія-розробник RTX.

Це важливий крок на шляху до зброї оборони, яка може завдати шкоди ракеті або її електроніці. Ми розвивалися, щоб вийти на тактично значущі діапазони, щоб було достатньо часу для впливу на загрози, а потім мати час оцінити результати, і дати бійцям час, щоб, якщо їм доведеться, вибрати альтернативний курс дій. — Пол Хед, очільник підрозділу технологій в Raytheon Missiles & Defense, підрозділу RTX.

Це важливо, бо збивати безпілотники ракетами — дороге задоволення. Наприклад, протягом останніх кількох місяців у Червоному морі ВМС США використовували багатомільйонні ракети Standard Missile-2 для збиття іранських безпілотників, які можуть коштувати лише $2,000, передає Defense One.

Різниця у вартості є причиною того, що американські військові вже понад десять років розробляють та експериментують з технологіями спрямованої енергії для знищення безпілотників. Існує також можливість глушіння або злому безпілотників, але все частіше сучасні дрони не потребують жодних дій від оператора після того, як їм задали ціль, тому між оператором і безпілотником немає сигналу, який можна було б заглушити.

Лазери стикаються з двома великими проблемами: попри роки досліджень та вдалі прототипи, вони все ще не досягли достатнього рівня потужності, щоб бути ефективними проти особливо швидких дронів. Крім того, оскільки промінь є дуже точним, вони менш корисні проти великої кількості дронів.

Raytheon планує поставити два нових прототипи, один цього року, а інший — у 2026 році.

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