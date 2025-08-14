Новини Кіно 14.08.2025 comment views icon

Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша як нового агента 007
Один з кандидатів на нового Джеймса Бонда — актор Скотт Роуз-Марш / Twitter

Якщо ви втомились від дивних чуток про те, що засновник Amazon Джефф Безос просуває свою дружину на роль дівчини Бонда, то ось вам нова — ми вперше можемо побачити рудоволосого агента 007.

Згідно з деякими витоками, які поширило й солідне видання The Hollywood Reporter, Amazon запросила на тести для ролі Бонда маловідомого британського актора Скотта Роуза-Марша, де він читав рядки “Золотого ока”.

Окрім того, що Роуз-Марш може стати першим рудоволосим Бондом, слідом за “блондином” Денієлом Крейгом, його каст може сигналізувати про відмову продюсерів від початкової мети щодо обрання “юного актора” для залучення нової аудиторії, оскільки нинішньому претенденту виповнилось 37 років. До того ж перед тестами Скотт нібито отримав вказівку “не видавати себе за попереднього 007”, тож, ймовірно, студія розглядає абсолютний перезапуск персонажа.

Денієл Крейг в ролі Бонда / MGM

Роуз-Марш — поки єдиний актор, якого чутки “відправили” на прослуховування. Принаймні такого не писали про тріо попередніх кандидатів у складі зірки “Людини-павука” Тома Голланда, Джейкоба Елорді з “Ейфорії” та Гарріса Дікінсона, який зіграв у цьогорічній “Хорошій поганій дівчинці”. Тим часом фаворитів від фанів у складі Аарона Тейлора-Джонсона, Генрі Кавілла та Ідріса Ельби взагалі перестали згадувати в витоках.

Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша, як нового агента 007
Тріо “юних” кандидатів на Бонда — Джейкоб Елорді, Том Голланд і Гарріс Дікінсон

На початку лютого було оголошено, що Amazon MGM StudiosAmazon придбала MGM Studios у 2022 році, разом з тим отримавши великий каталог із понад 4000 фільмів і 17 000 телешоу, а також права на розповсюдження всіх фільмів про Джеймса Бонда взяла “творчий контроль” над фільмами про Джеймса Бонда, тоді як давні продюсери Майкл Вілсон і Барбара Броколі відступили, хоча все ще лишаться співвласниками франшизи. З чуток відомо, що дует сперечався з ідеями студії “в стилі Marvel”, яка хотіла розширити історію додатковими шоу.

Нині відомо, що новий фільм про Джеймса Бонда зрежисує Дені Вільньов (“Дюна”), а сценарій, ймовірно, напише Стівен Найт (“Гострі картузи”). Інсайдери стверджують, що зобов’язання Вільньова включають роботу лише над одним фільмом, до того ж режисер не матиме права на редактуру “фінальної версії”, з цієї причини від роботи над проєктом колись відмовився Крістофер Нолан.

Останній і 25-й за ліком фільм про Джеймса Бонда, “007: Не час помирати” з Денієлом Крейгом в головній ролі й за режисури Кері Фукунаги, вийшов у прокат у 2021 році й заробив $775 млн. Крейга вже найближчим часом можна буде побачити у ролі детектива Бенуа Блана у триквелі детективу “Ножі наголо”.

