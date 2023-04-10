Ринок праці в українській IT-сфері в часи війни: 46% фахівців отримали підвищення зарплати

Профільне видання DOU.UA підбило підсумки чергового опитування ІТ-фахівців, під час якого аналізувало умови на українському ринку праці, що існували протягом року війни. В цілому, зважаючи на всі обставини, українська ІТ-галузь відносно стабільно пройшла через це випробування.

Курс Базовий Motion Design Опануй Adobe After Effects і Cinema 4D за 1,5 місяця Коли починаємо?

Скорочення

Хоча 39% опитаних зауважили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом останнього року, разом з тим 33% респондентів розповіли, що компанія продовжувала наймання нових працівників (хоча й не так активно, як до війни). Продовжували наймати найчастіше продуктові компанії (42% фахівців звідти відповіли, що компанія набирала спеціалістів) і компанії середнього розміру — від 50 до 200 співробітників (41%). 39% айтівців, які працюють у державних чи комунальних підприємствах та установах, теж заявили, що наймання тривало.

В невеликих компаніях скорочення були більш відчутні. Найчастіше звільняли окремих співробітників (зауважили 20% опитаних), помітно рідше звільняли цілі команди (11%) чи звільняли в Україні, щоб найняти за кордоном (4%).

Великі аутсорсингові компанії частіше за інших відправляють своїх працівників на лаву запасних. Серед фахівців, які нині в резерві, 71% з аутсорсингу (загалом в аутсорсингових компаніях працює 42% айтівців). Більшість тих, хто працює, але вже знає про майбутнє закриття проєкту (таких 5% опитаних), теж залучені у великих аутсорсингових компаніях.

Курс Receuitment Хочеш в IT, але гуманітарій? Ставай рекрутером лише за 650 годин Ву-ху! Хочу!

В продуктових компаніях 9% спеціалістів втратили роботу і тепер шукають нову. Також продуктові компанії рідко відправляють співробітників у неоплачувану відпустку чи на бенч (1% співробітників проти 5–7% в аутсорсі та аутстафі) і рідше оголошують про закриття проєктів (близько 3% знають, що їхній проєкт закриють, проти 9% в аутсорсі та аутстафі).

Стартапи теж звільняли людей впродовж останнього року (10%). Ще 6% працівників знають про завершення проєкту найближчим часом. Як і продуктові компанії, стартапи рідко пропонують своїм співробітникам неоплачувані відпустки чи бенч — лише 2%.

Рівень зарплат

Попри війну, більшість компаній намагалися повною мірою виконувати свої зобов’язання перед працівниками. Лише 15% опитаних вказали, що компанія зменшила розмір зарплат чи бонусів. Найчастіше компанії урізали бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%). 8% респондентів повідомили про затримки виплат, у 4% випадків затримки продовжуються нині.

Найчастіше до урізань вдавалися державні та комунальні підприємства й організації — про зменшення розміру виплат сказали 39% співробітників. Продуктові компанії теж дещо частіше зменшували зарплати та бонуси (про це повідомили 17% їхніх співробітників), порівняно з аутсорсинговими та аутстафінговими компаніями та стартапами (13–14%). Великі компанії від 200 співробітників намагалися не зменшувати зарплати. Тільки 3–5% фахівців звідти зауважили, що компанія урізала зарплати, проти 8% з-поміж співробітників менших компаній. Бонуси найчастіше зменшували компанії на 10–50 співробітників (11%).

Водночас 46% фахівців мали перегляд і підвищення зарплати у своїй компанії. 39% фахівців мали плановий перегляд зарплати протягом останнього року. 11% отримали підвищення зарплати через зміну посади. 43% опитаних не мали підвищень зарплати за останній рік. Аутсорсингові, аутстафінгові та продуктові компанії частіше збільшували зарплати своїм співробітникам: близько половини їхніх фахівців отримали підвищення. Стартапи та державні й комунальні підприємства робили це рідше — підвищення отримали 36% і 29% їхніх співробітників.

Плани щодо подальших скорочень

11% працевлаштованих айтівців знають про прийдешні скорочення у своїх компаніях. Водночас керівники команд і компаній (рівня Lead та вище) частіше зазначають, що у планах є скорочення — про це сказали 15% з них.

Лідери команд і компаній говорять, що протягом 2023 року очікуються скорочення як технічних фахівців, так і нетехнічних. 13% повідомили, що компанія планує звільняти технічних спеціалістів (розробників — 12%, тестувальників — 10%, інших фахівців — 9%), 9% — нетехнічних.

Найчастіше про заплановані скорочення фахівців говорять керівники та лідери команд аутсорсингових компаній (20% планують звільнення технічних фахівців, 12% — нетехнічних) і стартапів (16% і 5%). Найрідше — продуктових компаній: тільки 7% знають про заплановані скорочення серед технічних спеціалістів, 8% — серед нетехнічних. У середніх компаніях (на 50–200 співробітників) фахівці рівня Lead+ теж рідше зауважують про заплановані звільнення (лише 7% — про технічних фахівців і 5% про нетехнічних).

Збільшення кількості IT-ФОП

Разом з тим, за рік війни в Україні значно зросла кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОП. Станом на 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОП, які працюють у сфері ІТ. За рік повномасштабної війни кількість таких ФОПів збільшилася на 31 793 особи, або на 13%. Темпи зростання виявились такими самими, як і в довоєнний 2021 рік – тоді кількість ФОПів в ІТ теж збільшилася на 13%.

Найпопулярнішим кодом КВЕД, за яким працюють ІТ-фахівці в Україні, залишається «62.01 Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровані 186 147 фахівців, або 69% всіх айтівців, які мають відкритий ФОП.

На другому місці залишається «62.02 Консультування з питань інформатизації» (36 801 фахівець, або 14% всіх ФОПів в ІТ).

На третьому місці «63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» (33 412 фахівців, 12% всіх ІТ-ФОПів). Кількість фахівців, зареєстрованих за цим кодом, за рік зросла на 20% проти 13% за всіма ІТ-кодами загалом.