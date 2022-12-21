Ryzen 7 5800X3D (AM4) проти Ryzen 5 7600X (AM5) в 50+ іграх

Оглядачі ресурсу Techspot порівняли популярний процесор AMD Ryzen 7 5800X3D з новим чипом Ryzen 5 7600X у більш ніж 50 іграх. Ці моделі відрізняються як ціною, так і процесорним роз’ємом, отже їм необхідні різні материнські плати й комплекти оперативної пам’яті.

Відмінності

Звичайна ціна процесора Ryzen 7 5800X3D (8 ядер, 16 потоків, до 3,5 ГГц, TDP 105 Вт) у виконанні AM4 становить у США близько $380, а зараз у зв’язку з проведенням святкових розпродажів його можна купити за $330. Новіший процесор Ryzen 5 7600X (6 ядер, 12 потоків, до 5,3 ГГц, TDP 105 Вт) у виконанні AM5 має рекомендовану вартість $300, а зараз його можна знайти у продажу за ціною $245. Загалом різниця в ціні досягає 30% на користь нового процесора.

Водночас для платформи AM4 знадобиться материнська плата на базі чипсета B550 (ціна близько $120) або B450 (близько $100), а також 32 ГБ оперативної пам’яті DDR4-3600 CL16 (близько $120). Загальна вартість платформи AM4 без урахування універсальних компонентів системи становить близько $620 (або близько $570 у період свят). Платформа AM5 вимагає використання дорожчої материнської плати з чипсетом B650 (ціна близько $200) та дорожчого комплекту оперативної пам’яті DDR5-6000 CL30 ($225). Підсумкова вартість платформи становить $665, що на 7% більше, ніж для AM4.

Тестування

Тестування проводилося у різних сучасних іграх (всього 53 проєкти) з використанням варіантів роздільної здатності 1080p, 1440p та 4K.

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У середньому, для роздільної здатності 1080p процесор Ryzen 7 5800X3D виявився на 4% повільнішим за свого молодшого побратима. Хоча є велика кількість ігор, у яких 7600X перемагає 5800X3D з переконливим відривом, але загалом вони дуже схожі. Максимальний відрив Ryzen 7 5800X3D досягав 15% і в 6 іграх перевага досягла 10% і більше. Тим часом 5800X3D був повільнішим на 10% або більше в 14 протестованих іграх, при цьому максимальне відставання сягало 35%.

Для роздільної здатності 1440p загальна картина виглядає практично так само. Але оскільки результат вже більше залежить від відеокарти (у тестуванні використовувалася версія RTX 4090), то різниця у продуктивності процесорів трохи зменшилася. Середня перевага Ryzen 5 7600X становила 3%.

Роздільна здатність 4K взагалі майже зрівнює процесори, навантажуючи в основному GPU. Перевага новачка в середньому становить близько 1%. Більш ніж половина протестованих ігор демонструють різницю у продуктивності близько 1% або взагалі не показують різниці. Лише 4 гри віддають явну перевагу тому чи іншому чипу.

Висновки

Загалом, новий процесор виявляється трохи продуктивнішим рішенням, хоча й дорожчим при купівлі нової системи. Для тих, хто використовує платформу AM4, є сенс купити процесор Ryzen 7 5800X3D попереднього покоління, який все ще дуже добрий і зараз продається з гарною знижкою. Але тим користувачам, які купують або збирають систему з нуля, краще орієнтуватися на новий процесор з перспективнішою платформою.

Джерело: Techspot