Новини Ігри 01.08.2024 о 18:23 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала рейтинг 17+: є нові подробиці про гру

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Ігор Панченко

Автор новин

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Рейтингове агентство ESRB оприлюднило нову інформацію про гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, присвоївши їй рейтинг «M» (17+). На офіційному сайті агентства з’явився опис гри із цікавими подробицями про її вміст.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 розгортається навколо головного героя на ім’я Скіф, який розслідує таємницю в Чорнобильській зоні відчуження. Гравці досліджуватимуть відкритий світ, виконуватимуть завдання та битимуться з ворогами — як людьми, так і мутантами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала рейтинг 17+: є нові подробиці про гру
Рендер «ручної плоті» із S.T.A.L.K.E.R. 2

Розробники передбачили широкий арсенал, включно з кулеметами, гвинтівками та вибухівкою. ESRB згадує про реалістичні ефекти крові від влучань, а також про її наявність на стінах та біля тіл у певних сценах.

Агентство звертає увагу на більш чутливий контент гри. Зокрема, описуються аномалії, які можуть спричиняти вибухи тіл, розкидаючи фрагменти плоті. В одній зі сцен зображено відрізані голови на шипах. Гравці матимуть можливість вбивати цивільних, хоча це може призвести до негайної відплати з боку інших персонажів.

ESRB також зазначає, що в грі присутнє вживання алкоголю, яке впливає на ігровий процес, спричиняючи ефект розмиття екрана та хитання персонажа. Крім того, в одній зі сцен головний герой курить сигарету від першої особи. У грі є нецензурна лексика, зокрема слово «f**k».

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Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — реліз гри перенесли на 20 листопада (офіційно)

Джерело: DOU

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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