S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — 30 хвилин геймплею (українською!), нові деталі світу гри та коментарі розробників

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Студія GSC Game World провела 30-хвилинну презентацію геймплею S.T.A.L.K.E.R. 2, розкривши нові подробиці про світ гри та її механіки.

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили гравцям масштабний відкритий світ, який складається з 12 унікальних регіонів. Кожна локація вирізняється власною архітектурою та населена різними типами ворогів. Творці гри наголосили на безпрецедентній свободі пересування, яку отримають гравці.

Під час презентації показали проходження місії на болотах. Гравці побачили, як головний герой використовує різноманітні предмети, включно з їжею, та кидає болти для виявлення аномалій. Також продемонстрували бої з псевдособаками, які нападають зграями.

Однією з ключових особливостей гри стане можливість відвідати локації, недоступні в попередніх частинах серії. Наприклад, гравці зможуть дослідити церкву на болоті. Розробники також зазначили, що створили дві окремі системи штучного інтелекту: одну для мирних NPC, іншу — для ворогів.

Арсенал гри охоплює 35 видів зброї, кожну з яких можна модифікувати. Це дасть змогу гравцям налаштовувати зброю під свій стиль гри. Розробники підкреслили, що відчуття від використання зброї може суттєво змінюватися залежно від обраних модифікацій.

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GSC Game World відмовилися від традиційної системи підвищення рівнів персонажа. Натомість гравець сам набуватиме досвіду та вмінь протягом гри, коли вчитиметься реагувати на небезпеки Зони. Розробники вважають, що такий підхід відповідає очікуванням фанатів серії.

Особливу увагу творці приділили катсценам, загальна тривалість яких становить приблизно трьох годин. Над створенням цих роликів працювала вся студія, прагнучи зробити їх максимально захопливими.

Нагадаємо, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» вийде 20 листопада 2024 року на ПК, Xbox Series X та Series S.

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